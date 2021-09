S’il vous plaît, arrêtez de fermer les forums et de déplacer les gens vers la discorde

Photo : Christopher Furlong (.)

Il y a quelques jours, Eurogamer a fermé ses forums, mettant fin à plus de 20 ans de discussion communautaire. Le site a expliqué le mouvement comme le font toujours les sites et les entreprises, et cela avait du sens comme il le fait toujours, mais cela ne signifie pas que le processus lui-même n’est pas quelque chose qui craint.

Les forums ont été fermés le 10 septembre, la décision d’Eurogamer s’expliquant ainsi :

Je suis désolé de dire que nous allons désactiver l’accès au forum sur 10 septembre 2021.Le forum fait depuis longtemps partie d’Eurogamer et, à son apogée, accueillait chaque jour des milliers de contributeurs actifs. Malheureusement, les temps changent et la façon dont les gens communiquent a également changé. Les forums traditionnels ne sont plus un endroit populaire où les gens se réunissent pour parler, et ont été remplacés en popularité par des plateformes communautaires plus modernes comme Discord, Twitter et Twitch. Pour cette raison, notre communauté de forum a décliné au fil des ans au point qu’il ne reste plus qu’une poignée de personnes qui utilisent activement le forum. Cela rend difficile pour nous de dépenser des ressources pour faire fonctionner le forum. Vous aurez remarqué le peu d’attention que le forum a eu en termes de mises à jour et de changements au cours des dernières années, ce qui est le résultat direct de leur faible utilisation.

Les lecteurs sont alors invités à se déplacer sur le Discord du site, car bien sûr ils le seraient. Maintenant, je ne veux pas m’en prendre à Eurogamer ici, comme je l’ai dit en haut, dans chaque cas individuel, les entreprises et les sites ont leurs raisons de le faire, et les plus fréquemment cités sont le fait que les forums doivent être maintenus (vrai !) et que les habitudes de conversation des gens ont changé, avec la diminution de l’utilisation des forums (c’est aussi vrai !).

Mais je m’en fiche, car a) je ne travaille pas pour ces entreprises, et b) je suis plus intéressé par les dommages à long terme que cela cause à Internet. Les forums et Discord sont des pommes et des oranges. Les utilisateurs ne sont pas déplacés d’une chose similaire à une autre, ils sont déplacés vers des plates-formes avec des manières fondamentalement différentes d’aborder les discussions.

Discord est idéal pour parler dans l’instant. C’est un endroit pour les conversations en temps réel (ou au moins celles de quelques heures s’ils ne sont pas aussi occupés), un moyen élégant de gérer plusieurs salles de discussion et communications vocales, et si c’est ce que vous voulez, et des millions de personnes autour le monde fait, pour des tas de besoins et de désirs, alors génial !

Les forums ne sont pas les mêmes cependant. Ils ne sont pas comme ça. Les forums sont plus délibérés, plus réfléchis, et bien qu’ils soient loin d’être parfaits – je suis sûr que vous pouvez poster un milliard d’exemples de personnes n’étant ni délibérées ni considérées sur les forums – le fait est qu’ils sont plus permanents.

Les forums créent un enregistrement, une archive dans laquelle nous pouvons effectuer des recherches, de sorte que chaque fois que nous voulons revoir des problèmes, ou trouver de l’aide pour un problème, ou voir ce qui s’est passé pendant un certain temps, nous pouvons le faire. Il y a une trace écrite, et bien que parfois cela conduise à des prises de vues embarrassantes sur des émissions de télévision et des révélations de jeux, d’autres fois, cela fournit une aide énorme avec des problèmes techniques ou des parties d’un jeu sur lequel vous êtes bloqué.

Discord ne peut tout simplement pas fournir cela. C’est une rivière qui coule en temps réel, et bien qu’elle ait des fonctions de recherche, la façon dont l’ensemble du site est structuré signifie que vous n’obtiendrez tout simplement jamais les mêmes niveaux de discussion détaillée ou d’informations archivées que nous pouvons obtenir des forums. Si des endroits veulent ouvrir un Discord et l’exécuter comme autre chose, alors c’est cool, mais l’utiliser en remplacement des forums est un désastre.

Alors que chaque entreprise fermant des forums et déplaçant des personnes vers Discord en 2021 pourrait avoir ses raisons, si cette tendance se maintient, nous allons regarder autour de nous en 2026, ne pas être en mesure de trouver une tonne de trucs sympas et/ou intéressants et découvrir à notre horreur que, d’une manière ou d’une autre, Internet ait encore empiré.