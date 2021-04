S’il vous plaît, arrêtez de passer des appels vidéo en conduisant

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Nous savons tous que l’utilisation de nos appareils mobiles au volant est dangereuse, mais beaucoup d’entre nous le font quand même. Une nouvelle enquête de Farmers Insurance montre combien de personnes ont des comportements aléatoires au volant, et laissez-moi vous dire que c’est beaucoup trop.

Exemple concret: j’ai failli être frappé par un conducteur distrait hier.

En rentrant à la maison après une course, je me préparais à faire un virage à gauche. Un conducteur venant de la direction opposée tournait à droite dans la même rue. Alors que j’attendais que cette voiture prenne la droite, le conducteur derrière elle a dévié sur une double ligne jaune dans le trafic venant en sens inverse pour éviter de mettre fin à la voiture qui tournait. Le conducteur agressif a presque coupé l’avant de ma voiture alors qu’il passait à toute vitesse et revenait sur sa propre voie. Regardait-il la route? Pas du tout. Il utilisait son téléphone portable. Là où je vis dans le New Jersey, il est strictement illégal d’utiliser un téléphone dans votre main lorsque vous conduisez.

Un tiers des jeunes conducteurs ont admis avoir tenu des chats vidéo lorsqu’ils conduisaient.

La grande majorité des répondants au sondage des agriculteurs suggère que tout le monde sait le bien du mal. Environ 87% ont déclaré que les personnes qui utilisent leur téléphone au volant représentent un danger pour les autres sur la route. Étonnamment, 53% de ces mêmes personnes ont admis avoir passé des appels au volant et 45% ont envoyé ou lu des messages texte. Il n’est pas étonnant que 2020 ait vu une augmentation de 8% du nombre de décès sur la route aux États-Unis, selon le National Safety Council, malgré la baisse du nombre de conducteurs sur la route en raison de la pandémie.

C’est là que les choses deviennent vraiment folles: un tiers des conducteurs de la génération Y et de la génération Z qui ont répondu au sondage ont admis avoir tenu des chats vidéo lorsqu’ils conduisaient. C’est juste de la folie. Environ 28% ont déclaré avoir regardé les médias sociaux en conduisant, 27% ont admis jouer à des jeux au volant et 24% ont déclaré avoir diffusé des vidéos en conduisant. Ces chiffres sont tout simplement trop élevés.

L’aide est à portée de main

Je sais qu’il faut de la discipline pour poser le téléphone et l’ignorer, surtout s’il bourdonne et sonne, mais la technologie est là pour nous aider.

De nombreuses voitures plus récentes prennent en charge Android Auto, Apple CarPlay, ou ont leurs propres systèmes embarqués sur mesure pour être couplés à votre téléphone. Prenez le temps de connecter votre téléphone à votre voiture. Cela peut aider à réduire certains des risques liés à la réponse aux appels ou aux messages lorsque vous conduisez. Même si votre voiture n’est pas équipée d’Android Auto, votre téléphone le fait – utilisez-le. Avec une connexion Bluetooth à la voiture, assurez-vous que tous les appels que vous prenez sont mains libres. Vous pouvez même utiliser l’Assistant Google. Il est là pour vous aider.

Si vous trouvez que cela n’aide pas ou ne suffit pas, profitez du mode conduite de votre téléphone Android ou du mode Ne pas déranger de votre iPhone. Ces fonctionnalités font taire les appels et les SMS lorsque le téléphone détecte qu’il se déplace dans une voiture. Plus important encore, ils peuvent être configurés pour s’allumer automatiquement afin que vous n’ayez pas à vous rappeler d’activer les modes vous-même.

Enfin, si vous avez absolument besoin d’accéder à votre téléphone dans un véhicule, assurez-vous qu’il se trouve dans un endroit sûr qui n’affecte pas votre capacité à conduire. Utilisez un support de voiture ou un support pour le maintenir fermement en place. Nous sommes plus susceptibles de l’attraper s’il est assis sur nos genoux, donc l’avoir dans un endroit sûr pourrait soulager une partie de cette anxiété.

Ce ne sont là que quelques-unes des solutions possibles. Google, Apple et d’autres ont créé ces outils pour une raison: pour vous sauver la vie. Utilisez-les, s’il vous plaît, pour le bien de tout le monde.