S’il vous plaît, Disney +, il est encore temps pour plus de “ gargouilles ” ⋆ .

L’une des meilleures choses à propos de Disney + est qu’il a ramené le spectacle animé emblématique Gargoyles dans les foyers du monde entier. Gargoyles était révolutionnaire quand il régnait dans les années 90, avec des personnages complexes, un monde riche de mythologie et une histoire sérialisée en développement que nous n’avions pas beaucoup vue dans les émissions animées pour enfants avant cela. Et cela mérite une série animée suite.

La première et la deuxième saison de Gargoyles étaient excellentes, mais en raison des changements chez Disney et de la perte d’audience due à la couverture du procès d’OJ Simpson avant la diffusion de l’émission, ainsi qu’à l’arrivée à succès de Power Rangers, la saison trois de la série a équipe créative complètement différente, à la grande déception des fans et du créateur de la série Greg Weisman. Et même cette série n’a pas vraiment résolu la plupart des points de l’intrigue et des personnages introduits dans les saisons un et deux.

Pour tant de fans, moi y compris, Gargoyles représente quelque chose de vraiment incroyable qui était malheureusement inachevé. C’est comme une belle cathédrale qui n’a jamais été achevée, et c’est triste car les deux premières saisons ont été si bonnes. Mais Greg Weisman est toujours prêt à revenir dans le monde des gargouilles et je dois juste dire que Disney doit vraiment accepter cette offre. Je veux savoir ce qui va se passer ensuite, et non, la terrible troisième saison ne compte pas. Je veux plus de Puck, et je veux voir Demona venir, et je veux voir Goliath et Elisa enfin être en couple et je veux juste … plus de Gargouilles. Et nous avons presque eu ça.

S’adressant à Polygon l’année dernière, Weisman a déclaré qu’avant que Disney n’achète Marvel, la société, ou du moins le PDG de l’époque, Michael Eisner, envisageait en fait Gargoyles comme une rampe de lancement pour tout un univers de propriétés d’action, ce qui explique pourquoi il y a tant d’épisodes. dans la saison deux qui sont essentiellement des pilotes de porte dérobée pour d’autres séries. Weisman a expliqué:

[Michael Eisner] s’est tourné vers moi et m’a dit: «Pourrions-nous utiliser les gargouilles comme tremplin pour un univers d’action Disney?» Et j’ai dit oui. Nous avons donc commencé à développer toutes ces retombées et pilotes de porte dérobée, comme les New Olympians et l’épisode Pendragon, et d’autres que nous avons mis dans la deuxième saison.

Je regrette que nous n’ayons pas eu ces retombées, ni aucune des nombreuses autres retombées, suites ou préquelles que Weisman a développées. C’est un monde tellement riche et c’est vraiment dommage que nous n’ayons jamais pu y revenir… mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas maintenant. Disney + est un endroit idéal pour une suite et des retombées de Gargoyles, et je pense vraiment que le public est là. Et je veux dire une suite et non un redémarrage.

Je préférerais une suite directe ou une continuation de l’histoire originale des deux premières saisons, plutôt qu’une série redémarrée, car ces deux saisons sont toujours fantastiques et résistent à l’épreuve du temps. Weisman a également ressenti la même chose en mai de l’année dernière: «Si j’avais vraiment mon premier choix, je me dirais: ‘Plus que toute autre chose, je veux juste prendre des gargouilles et reprendre là où ça s’était arrêté 1997, et faites cette pièce d’époque. »» Et il a raison. Ce serait une façon incroyable de faire cela.

Et Weisman est prêt. «J’ai toujours voulu faire plus. J’ai une chronologie pour l’émission qui fait 315 pages. J’ai des cahiers et des comps pleins d’idées pour ça. Notions dérivées et toutes sortes de choses. Rien ne me rendrait littéralement plus heureux que de revenir en arrière et de faire plus de gargouilles. Rien ne nous rendrait plus heureux aussi!

L’histoire est inachevée et les saisons originales (j’ignore la «saison trois») exigent la continuation. Honnêtement, ces épisodes soutiennent tous l’étrange mélange de fantaisie, de futurisme, de noir de la série et ont trouvé des manigances familiales qui fonctionnent bien mieux qu’elles ne le devraient, étant donné le brassage des genres. Mais c’est cette créativité qui a rendu Gargoyles formidable et avec la bonne équipe et Weisman à la barre, Disney pourrait continuer cette histoire de manière tout aussi intéressante.

Maintenant, on parle de redémarrer Gargoyles depuis des années, et le réalisateur Jordan Peele a même exprimé son intérêt pour la création de sa propre version de film redémarrée sur grand écran il y a quelques années. En 2020, Weisman a déclaré qu’il adorerait travailler sur un film Gargoyles en direct avec Peele, mais a expliqué que le projet pourrait ne pas se produire, selon CBR:

«Ma compréhension – pas des informations privilégiées, juste ma compréhension – est que [Peele] a exprimé un intérêt pour la propriété. Et Disney n’a pas dit non », a poursuivi Weisman. «Mais en ne disant pas oui, cela répond à la question. Vous savez, ils ne voulaient pas dire non à Jordan Peele, mais ils ne voulaient pas non plus dire oui aux gargouilles. Donc ça ne va nulle part.

Nous aimerions voir toutes les versions de Gargoyles, et nous espérons que Disney dira un jour un «oui» définitif à la proposition de film d’action réelle de Peele. Mais je pense toujours qu’il reste un réel potentiel ici pour une suite de streaming animée directe, même s’il s’agit d’une série limitée ou d’un film, pour continuer ou compléter cette grande histoire. L’animation était dynamique et évocatrice, et cela fonctionne si bien avec le mélange de décors médiévaux et modernes. J’ai l’impression que cette émission a été si influente pour beaucoup d’entre nous et qu’elle est toujours si aimée que maintenant qu’elle a été redécouverte sur Disney +, il est vraiment temps pour les gargouilles de revenir.

Et après tout, Goliath et son clan ont attendu 1000 ans que leur château s’élève au-dessus des nuages ​​pour que leur histoire se poursuive, attendre près de trois décennies pour plus de gargouilles ne semble rien en comparaison.

(via: Polygone, image: Disney)

