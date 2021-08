S’il vous plaît, ne nommez pas votre Kid Game Pass

in

Game Pass est un service fantastique, vous offrant une tonne de jeux sur console et PC pour une somme d’argent incroyablement petite. Mais peu importe à quel point vous aimez le Game Pass, écoutez Aaron Greenberg, directeur de Xbox, qui vous demande de ne pas nommer votre prochain enfant « Game Pass ». S’il te plaît.

La Gamescom 2021 s’est terminée hier. Au cours de l’événement de trois jours, plusieurs diffusions en direct et vidéos ont été diffusées avec des développeurs et des éditeurs parlant des jeux et des partenariats à venir. Tu sais, la merde de convention de jeux vidéo.

Au cours de l’un de ces flux, Pete Hines de Bethesda et Aaron Greenberg de Xbox ont discuté de quelques histoires passées, dont une racontée par Hines à propos d’une femme qui allait accoucher lors de la révélation de Skyrim à Quakecon 2011. Elle est restée pour regarder la révélation complète puis est partie pour avoir son bébé . L’une des personnes interviewant Hines a plaisanté en disant que le couple aurait peut-être nommé leur enfant Dovahkiin d’après le personnage principal de Skyrim. Cela ne s’est pas produit, mais Hines a souligné que quelqu’un avait fait exactement cela et Bethesda leur a donné des jeux Bethesda gratuits à vie.

C’est à ce moment-là (à 20h45) que Greenberg de Xbox a répondu par un appel à tous ceux qui regardaient et qui s’attendraient peut-être bientôt.

“Je demande également à ce que personne ne nomme son bébé Game Pass”, a déclaré Greenberg.

Tout le monde a ri et est passé à une histoire sur Greenberg célébrant un mariage Gears of War. (Les conventions de jeux vidéo et leurs diffusions en direct sont étranges cette année.) Mais maintenant, je dois imaginer qu’au moins une personne se dit « Oh… est-ce que ça marche ? Pourrais-je obtenir le Xbox Game Pass gratuitement, pour le reste de ma vie, si je nommais mon enfant Game Pass .. ? »

Sur la base de la réponse de Greenberg ici, je ne pense pas que cela fonctionnerait. Cependant, si cela fonctionnait, je suppose que cela ne le ferait que pour la toute première personne à l’essayer. Alors, voilà votre défi. Mais le Game Pass gratuit à vie vaut-il vraiment la peine que votre enfant vive ce terrible nom ? Je vous laisse décider.

