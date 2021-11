S’il vous plaît profiter d’un site Web propre qui vous lit les critiques Steam

Image : lecteur d’avis

Review Reader est un site Web très amusant qui vous permet de lancer n’importe quel jeu Steam de votre choix et de vous faire lire à haute voix certaines de ses critiques d’utilisateurs par les sons apaisants d’un programme de synthèse vocale.

Le site, merci PC Gamer, est agréable à utiliser pour deux raisons. Premièrement, sa présentation minimale le rend très agréable pour les yeux. Et deuxièmement, cela garde les choses intéressantes en mélangeant le programme à chaque fois que vous cliquez, vous donnant une voix différente à chaque fois que vous entendez quelqu’un dire « joué 200 heures, demandé un remboursement ».

Parce que je n’aime lire qu’un seul type de critique d’utilisateur Steam, le premier jeu que j’ai lancé était Battlefield 2042, et il m’a été présenté des trucs comme :

J’ai acheté la version à 110 $ du jeu. J’y ai joué pendant 2 jours et je suis allé longtemps le 3ème jour après avoir terminé un article, puis je suis accueilli par un message indiquant que vous êtes banni. Je vais sur le site Web d’EA pour découvrir que j’étais apparemment. La triche. Plus tard, j’ai découvert qu’il s’agissait d’une interdiction faussement positive et que Razer Synapse en était la cause. Je suis allé faire appel pour une interdiction mais ça n’arrivera jamais. Donc je me suis fait voler 110 $ grâce à EA vous