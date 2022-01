S’il vous plaît, touchez l’œuvre d’art apportera des puzzles abstraits pour basculer cette année

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Pour ceux qui préfèrent des expériences plus décontractées sur Switch, résoudre des énigmes sans trop de stress ou un gameplay précipité, il existe déjà des options très décentes sur le système. Un autre qui devrait arriver cette année est S’il vous plaît, touchez l’œuvre d’art, qui mélange l’art abstrait avec des puzzles surréalistes.

Il sortira très bientôt sur mobile et PC avant son arrivée sur Switch, et proposera plus de 150 puzzles ainsi qu’un gameplay apaisant. Les défis de la bande-annonce ont également l’air plutôt intelligents; vous pouvez voir une partie de la description officielle ci-dessous:

Jouez à des puzzles générés de manière procédurale basés sur des peintures de Mondrian telles que Compositions with Red Blue Yellow, Broadway Boogie Woogie et New York City Waltz à travers cette collection de trois peintures différentes – chacune avec son propre gameplay et puzzles uniques Résolvez plus de 150 puzzles générés aléatoirement avec 2 à 3 heures de jeu et pas de pression temporelle Apprenez à connaître l’histoire des pionniers de l’art abstrait Options accessibles, y compris daltonien et texte plus grand Vibrez sur une bande-son jazzy qui donne une ambiance à votre peinture

Pour les fans d’art abstrait ou ceux qui recherchent simplement des énigmes visuelles intrigantes, cela pourrait valoir le détour plus tard dans l’année.