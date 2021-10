« S’il y était allé avant, mieux vaut »

21/10/2021

Le à 20:09 CEST

Défenseur de la Juventus Giorgio Chiellini a précisé dans une interview à DAZN que le départ tardif de Cristiano Ronaldo ne leur convenait pas beaucoup, que a déjà annoncé sa signature pour Manchester United sur la fin du marché d’été et a laissé les bianconeros touchés.

Bien que le Portugais ait réussi à débuter la saison dans les rangs de l’équipe de Massimiliano Allegri, les « diables rouges » sont arrivés pour l’emmener à Old Trafford et laisser l’attaquant de l’orphelin « Vecchia Signora ». avec la campagne déjà commencée en Serie A italienne. Chiellini n’aimait pas beaucoup cela.

«Cristiano est parti le 28 août. S’il était parti plus tôt, c’était mieux pour nous. Ce n’était pas difficile à comprendre, mais c’était surprenant et je pense que nous l’avons payé en termes de premiers matchs. S’il est parti début août, nous avons eu le temps de mieux nous préparer et avons été plus fins en début de championnat », a déclaré l’Italien.