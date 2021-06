Silas Wamangituka révèle que son nom et son âge sont faux : “J’ai vécu dans la peur”

08/06/2021 à 13:44 CEST

Daniel Guillen

Le joueur de Stuttgart, jusqu’à présent Silas Wamangituka, a révélé que vos données personnelles telles que le nom et l’âge sont fausses dans les médias officiels du club : « J’ai vécu dans une peur constante ces dernières années et j’étais également très inquiète pour ma famille au Congo. Cela a été une étape difficile pour moi de révéler mon histoire. Je n’ai pas osé jusqu’à ce que j’aie de nouveaux agents et amis..

Les Congolais, qui signé pour Stuttgart l’été dernier 2019 et a été l’un des noms les plus en vue cette saison en Bundesliga, a exprimé sa profonde gratitude au club : “Je n’aurais pas pu franchir cette étape si mon équipe, Stuttgart, ne m’avait pas soutenu. Je suis profondément reconnaissant.”.

Le club allemand a pris la défense du joueur et a réitéré son plein soutien à travers une déclaration : “Silas reste le joueur et la personne qui s’est frayé un chemin dans le cœur de nos fans et de ses coéquipiers depuis qu’il est ici. Il a été avant tout une victime. Nous le protégerons en conséquence.”.

Silas Katompa Mvumpa, 22 ans

L’agresseur d’origine africaine a avoué que sa véritable identité est Silas Katompa Mvumpa et non Silas Wamangituka. Il est né le 6 octobre 1998 et non en 1999, donc Il a 22 ans et non 21 comme indiqué dans le fichier officiel du joueur. Le début de cette situation remonte à 2017, lorsque le joueur a débarqué dans le football européen pour effectuer différents tests dans des clubs du continent.

ℹ️ L’attaquant du VfB Silas Wamangituka a récemment fait savoir au club qu’il avait été victime de manipulation par son ancien agent de joueurs et que Wamangituka n’est pas son vrai nom. #VfBhttps : //t.co/b2n8W0H9LE – VfB Stuttgart_int (@VfB_int) 8 juin 2021

L’intermédiaire l’a menacé de ne pas pouvoir rentrer en Europe depuis le Congo et le joueur a souffert à cause de sa carrière sportive et de sa famille, qui vit en Afrique centrale.. Pour le moment, l’agresseur continuera à occuper le poste hors UE avec un passeport congolais.

Déchirure ligamentaire au pire moment possible

Le jeune attaquant de Stuttgart, qui était à l’époque sur l’orbite de Barcelone et de Liverpool, a réalisé une excellente saison en Bundesliga. Important la saison dernière dans la promotion à la plus haute catégorie du football allemand, Silas a marqué 13 buts cette saison dans toutes les compétitions et est devenu l’un des joueurs avec le plus de potentiel en Allemagne.. A quitté le Paris FC lors de la saison 2018/19 et est devenu un acteur important à Stuttgart de Matarazzo, où il a un contrat jusqu’en juin 2024.

Le joueur, cependant, est retiré du terrain en raison d’une déchirure du ligament croisé du genou. En mars dernier, lors de la 26e journée de Bundesliga, Stuttgart a laissé l’Allianz Arena battu (4-0) et son meilleur buteur a pris sa retraite une demi-heure après le début du match avec une blessure qui le gardera hors du plan pendant plusieurs mois..