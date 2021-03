Silence à Moncloa et au PSOE avant le départ d’Iglesias du gouvernement pour rivaliser avec Ayuso à Madrid

La La présidence du gouvernement et le PSOE se taisent pour l’instant sur l’annonce du toujours deuxième vice-président, Pablo Iglesias, qu’il quittera l’exécutif pour être candidat de Podemos aux élections dans la Communauté de Madrid le 4 mai. Pour le moment, dans les sphères les plus élevées de Moncloa, ils ne révèlent pas si le président connaissait une décision d’une telle profondeur tandis qu’à d’autres niveaux, on s’assure qu’il n’y a pas d’informations sur cette question.

« Nous n’allons pas commenter ». C’est la seule réaction qui sort pour le moment du PSOE, où l’on ne sait pas si les plans Iglesias étaient connus et, comme au siège du gouvernement, le silence est également gardé. La nouvelle d’Iglesias est venue juste après la fin d’une conférence de presse de son secrétaire à l’Organisation et également ministre, José Luis Ábalos, il n’a donc pas été possible d’essayer de vous poser cette question. Il l’a fait à l’issue d’une réunion de la direction du parti qui a entériné la décision du Parti socialiste de Madrid de ne pas organiser de primaires et nommer directement Ángel Gabilondo pour rencontrer Isabel Díaz Ayuso le 4 mai. Maintenant, il le fera aussi contre Iglesias.

Par conséquent, la norme pour le moment est le silence sur un mouvement politique, avec conséquences évidentes dans le gouvernement par Pedro Sánchez. Pour commencer, parce qu’Iglesias a « nommé » l’actuel ministre du Travail, Yolanda Diaz, pour prendre sa place de deuxième vice-président. Malgré la proposition d’Iglesias, cette nomination est de la compétence exclusive du président.

Sommet en France sans Églises

Le président est à Montauban (France) ce lundi pour participer en personne à un cumbre bilatérale avec le président français, Enmanuel Macron, auquel le reste de leurs cabinets respectifs se joindront par visioconférence.

C’est ainsi que les trois vice-présidents entreront –Carmen Calvo, Nadia Calviño et Teresa Ribera – mais pas Iglesias, puisque leur participation à ce sommet bilatéral n’était pas prévue, selon l’agenda du gouvernement pour ce lundi publié dimanche.

Le Ministre des Universités, Manuel Castell, Il est le seul ministre de United We Can qui participera au sommet. C’est pourquoi Díaz ne le fera pas, qu’Iglesias a désignée ce lundi pour lui succéder en tant que deuxième vice-présidente.