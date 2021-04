4 avril 2021 12:18 & nbspUTC

L’unité de surface des prix chute, et quelques détenteurs ne s’en rendent même pas compte

Si les coûts chutent dans le marché illiquide des associés en soins infirmiers, même si longtemps avant que quiconque ne le remarque?

Alors que les jetons fongibles répertoriés sur les échanges centralisés et suburbanisés ont une transparence importante concernant les mouvements de valeur, les jetons non fongibles sont souvent plus durables à tracer. en raison de leur nature illiquide, il est souvent difficile d’évaluer le sentiment du marché général pour un projet – une dynamique qui a une diode électroluminescente un membre d’eGirl Capital, Mewny, pour surnommer les « crashs silencieux » des corrections NFT.

Dans un crash silencieux, les spéculateurs ne garderont même pas à l’esprit que l’un d’entre eux est actuel – les consommateurs s’évaporent simplement et les vendeurs ne parviennent pas à manœuvrer leurs marchandises. Cependant, des mesures telles que «la valeur plancher» – le prix le plus bas auquel un NFT est souvent acheté pour un projet spécifique – de même que le volume total indiquera qu’un taureau saute dans un ours.

Il peut également y avoir des nouvelles dangereuses à l’horizon pour les collectionneurs de NFT, car les unités de zone de signes informent un courant de collision méchant.

CryptoPunks, parmi les premiers et les plus populaires NFT vient pour les collectionneurs, ont vu une diminution de plus de 40% de la valeur au sol à quatorze ETH (environ 28000 $ au moment de la publication). la capitulation qui en vaut la peine a une diode électroluminescente à certaines histoires d’horreur en chaîne de nos jours, comme un spéculateur, une agence des Nations Unies a vendu un Punk pour seize ETH lorsqu’il l’obtenait pour vingt-cinq,5, et un autre qui s’est vendu pour 27,99 lors d’un achat de quarante-deux ETH:

Les CryptoPunks ne sont pas non plus le seul projet de haut niveau à subir une correction de grande envergure. Les connaissances de valuate.market montrent que le volume des ventes dans plusieurs classes de valeur pour NBA prime Shot a fortement diminué depuis février. 22 pic.

Un passionné de premier plan semi-anon et autoproclamé de Shot, la Jordanie, une agence des Nations Unies a tracé les points de baisse à 2 populations spécifiques pour la forte baisse.

«Le marché a une tendance à la baisse depuis le 22 février. Il semble qu’il y ait des types de vendeurs d’unité de surface 2. Premièrement, l’agence capitaliste des Nations Unies est arrivée tôt et souhaite vivre avec un profit exponentiel. Deuxièmement, l’agence capitaliste des Nations Unies a acheté au niveau le plus élevé ou presque et ne peut pas s’abstenir de regarder le prix de la perte de ses investissements au jour le jour », a-t-il déclaré.

Quel que soit le projet, il est difficile de regarder des sols qui valent la peine s’effondrer. En phase avec le site Web de suivi du marché Nonfungible, le recul affecte l’ensemble du marché: gamme totale de ventes, prix total des ventes et unité de surface des portefeuilles actifs tous en baisse sur une base de 7 et 30 jours.

Jordan pense finalement que c’est un recul sain et à court terme.

«Je suppose que c’est une correction saine, comparativement à court terme. La vitesse à laquelle les coûts ont augmenté du 1er janvier au 22 février n’était pas soutenable. Je pense que plusieurs mois successifs peuvent encore être difficiles, mais je suis globalement extrêmement optimiste. »

