Silent Night: 7 choses rapides que nous savons sur le drame de vacances de Keira Knightley

Matthew Vaughn de The Kingsman est l’un des producteurs de Silent Night

Producing Silent Night est un trio de producteurs à l’origine de certains des films les plus populaires des deux dernières décennies, dont Matthew Vaughn, le cerveau derrière la franchise Kingsman, y compris The King’s Man, qui sortira bientôt, via ses studios Marv. Les deux autres producteurs derrière Silent Night sont Trudie Styler (Moon, Still Alice) et Céline Rattray (The Kids Are All Right, Filth).

Le réalisateur Camille Griffin a précédemment travaillé aux côtés de Matthew Vaughn sur le drame policier de 2004, Layer Cake, mettant en vedette un Daniel Craig pré-007 et Tom Hardy. Dans le passé, Marv Studios a tout produit, de la franchise Kick Ass à Rocketman.