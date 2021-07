Silhouette spectaculaire, Alexa Dellanos l’exhibe depuis la salle de sport | INSTAGRAM

Le magnifique modèle américain Alexa Dellanos a toujours reçu de mauvais commentaires en référence à sa petite taille et sa silhouette pleine de courbes, que les utilisateurs considèrent comme obtenus artificiellement, mais aujourd’hui, il nous a montré que l’exercice qu’il effectue dans l’exercice y est également pour beaucoup. Gym.

Aujourd’hui, nous allons aborder ces courtes vidéos, dans laquelle Alexa s’est montrée du gymnase dans une belle ensemble de sport noir qui mettait en valeur sa silhouette de manière spectaculaire et montrait que grâce à tous les efforts elle restait belle.

Comme vous le savez sûrement déjà, le modèle est la fille de l’un des présentateurs les plus populaires de Telemundo Myrka Dellanos, l’une des principales raisons pour lesquelles elle reçoit autant de commentaires puisque beaucoup les achètent et considèrent que sa mère a du talent et que sa fille ne se consacre qu’à l’enseignement.

Et bien que ce ne soit pas faux non plus, Alexa s’est avérée avoir un excellent talent pour le mannequinat et promotion de produits Parmi lesquels se trouvent des ensembles de maquillage et de vêtements, l’une des activités qu’il apprécie le plus aujourd’hui et le plus pour pouvoir créer du divertissement.

En fait, dans ces vidéos, le vêtements pour la salle de sport qu’elle porte et a également montré la salle de sport qu’elle fréquente en plus de se tenir sur le dos pour que ses charmes détournent l’attention des internautes qui ont été conquis et la suivent désormais.

De plus, dans ses histoires, il a partagé un petit texte, qu’il lisait et que je considère important de partager avec ses followers afin qu’ils puissent aussi réfléchir un peu à ce sujet.

Il nous a également présumé qu’il portait un toast à ses réalisations et profitait d’une belle vue sur la mer qui est l’un de ses endroits préférés au monde et qu’il a promis de la visiter autant que possible cette année 2021 après avoir été enfermé dans sa maison en 2020 pratiquement toute l’année.

Mais bien sûr, elle a également posé une question importante et c’est qu’elle voulait savoir si ses fans aimeraient voir les routines d’exercices qu’elle fait, peut-être en se basant un peu sur ce qu’elle fait pour le faire aussi et modéliser leurs silhouettes comme elle.

Dans Show News, nous continuerons à n’apporter que le meilleur contenu pour que vous puissiez en profiter et le partager avec les personnes que vous jugez nécessaires pour vous connaître et vous soutenir dans ce travail qui est l’un de vos rêves devenu réalité depuis l’enfance, vous avez toujours rêvé de modélisation.