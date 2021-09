Silk Road était la preuve que Bitcoin fonctionne parfaitement comme monnaie transactionnelle.

tldr; Le marché du darknet connu sous le nom de créateur de « Silk Road » Ross Ulbricht a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour trafic de drogue et blanchiment d’argent. Silk Road permettait aux utilisateurs d’acheter et de vendre tout ce qu’ils voulaient, que les marchandises soient ou non légales. Alors que le site permettait la vente d’articles légaux, la majeure partie des transactions concernait des biens et services illégaux.

