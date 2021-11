Silk Sonic est de retour ! Nous avons des réactions à la nouvelle confiture ‘Fumer par la fenêtre’ | REGARDEZ

Anderson .Paak & Bruno Mars (photo promo Smoking out the Window) – Instagram

*Oui oui oui! Si vous n’avez pas entendu – Soie Sonique, alias Bruno Mars et Anderson .Paak – de retour ! Avec vengeance, pourrions-nous ajouter.

Si vous pensiez que « Laissez la porte ouverte » était tout cela, leur nouvelle confiture, «Fumer par la fenêtre” est garanti de vous faire repenser les choses. Ouais, c’est TELLEMENT bon. C’est une autre ambiance qui parvient à cracher du feu et à être à la fois drôle et véridique.

Ne nous croyez pas sur parole. Nous avons certains de nos réacteurs YouTube préférés pour réagir à la chanson/vidéo et vous donner leurs… réactions franches !

Tout d’abord, ToneyReactions :

Anthony Greatness Cotton :

:

ZMOOVEY :

Nina O’Day réagit :

Seesta Seesta :

Oui, ce n’est qu’un échantillon de certaines des vidéos de réaction sur YouTube. Donc, vous vous demandez peut-être quelles sont certaines des réactions aux réactions. Eh bien, voici un exemple :

Cette chanson là c’est autre chose. Les gars sont 3 pour 3 jusqu’à présent, et quel moment idéal pour laisser tomber ça, une semaine avant l’album. Creusez-le !! Voici deux chansons que je connais qui m’ont fait sentir ce disque, The Whispers « You Are The One » et Sly, Slick & Wicked « Sho Nuff »… si ces chansons vous semblent familières, The Whispers est « So Gone » de Monica et » Sho Nuff » est le « costume et cravate » de JT.

Ok, 1-cette chanson est ELLE et quand la caméra a tourné sur Anderson s’est étalé sur le sol, je l’ai perdu 🤣🤣 et 2- je viens de trouver votre chaîne et j’ai réalisé que vos réactions jusqu’à présent sont Silk Sonic & PTX/Superfruit- HI , SOMMES-NOUS DES ÂMES MUSICALES ?! Hahah excellent goût !

OMG………….J’ADORE !!! Les caméos me rappellent les vieilles photos d’Olin Mills. MDR. J’ai vu Bruno à Charlotte, NC il y a 4 ans et c’était le meilleur concert de ma vie. Et j’ai vu Prince, Springsteen and the Eagles….Les concerts de Bruno sont riches en action et hit après hit.

Anderson faire le mort était tellement inattendu et puis surgir comme Jack in the box lol

Et sans plus tarder, voici la version complète de « Smoking Out the Window » de Silk Sonic :

Une dernière chose, l’album tant attendu, Une soirée avec Silk Sonic, contenant les trois premiers singles: « Leave the Door Open », « Shate » et « Smoking Out the Window », devrait sortir le vendredi 12 novembre.

Selon un article IG de Bruno et Anderson, l’album comprend un total de neuf chansons. Il comprendra également deux fonctionnalités de Boosty Collins et Thundercat, mais il y a eu des spéculations (grâce à un article de Bootsy IG) selon lesquelles Ariana Grande et Childish Gambino pourraient apparaître quelque part sur l’album, selon un rapport de Hot New Hip Hop. Cliquez sur Bruno et Anderson’s IG ci-dessous pour la liste des pistes.

Vendredi dernier (11/05/21), Anderson et Bruno l’ont coupé avec la personnalité de la radio Elvis Duran et son équipe. L’interview est totalement agréable, mais elle ne dure que 6 minutes environ. Découvrez-le ci-dessous.