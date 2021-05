Silla CF s’impose 2-1 à domicile face à l’Olimpic Xátiva

05/02/2021 à 23:40 CEST

le Chaise a gagné 2-1 contre Xátiva lors du match disputé ce dimanche dans le Municipal Vicent. le Président CF il est venu au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Benigànim à la maison (1-4) et l’autre avant le Jove espagnol dans son fief (1-0). De la part de l’équipe visiteuse, le Olimpic Xativa Il est venu de battre 2-1 dans son stade à Pièces détachées Colon lors du dernier match organisé. Après le résultat obtenu, le jeu de chaises est deuxième, tandis que le Xátiva il est troisième après la fin du match.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

En deuxième période, le but est venu pour lui Président CF, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un objectif de Borja Mir à 61 minutes. Mais plus tard, l’équipe de Setabense a réussi l’égalité grâce à l’objectif de Léomar à la 67e minute. Cependant, l’équipe locale a mis son équipe en tête avec un but de Miguel à la limite de la fin, dans le 90, terminant le match avec un score final de 2-1.

Dans le match, il n’y avait au total qu’un seul carton jaune pour l’équipe de Setabense. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune pour Cabanes.

Pour le moment, le Chaise et le Xátiva ils restent à égalité à 35 points dans la deuxième phase de la troisième division.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Jove espagnol, Pendant ce temps, il Olimpic Xativa jouera contre lui Villarreal C.

Fiche techniquePrésident CF:Lucas, Miguel, Chus, Capsi, Carles, Dani Márquez, Borja Mir, David Verdú, Salort, Rodríguez et JeroOlimpic Xátiva:Boian, Tendillo, Frangi, Rueda, Ortolà, Ekedi, Cabanes, Juanjo, Leomar, Rafa Gimeno et FarisatoStade:Vicent Morera municipalButs:Borja Mir (1-0, min.61), Leomar (1-1, min.67) et Miguel (2-1, min.90)