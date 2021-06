“S’ils m’avaient dit il y a quelques mois que je débuterais au Championnat d’Europe, j’aurais ri”

15/06/2021 à 15h14 CEST

Javier Giraldo – Amsterdam (Envoyé spécial)

Maarten Stekelenburg, gardien de l’Ajax et de l’équipe nationale néerlandaisea, est le joueur le plus vétéran de ceux qui participent à l’Euro 2020 : ce mardi, il est apparu en conférence de presse pour reconnaître qu’en début de saison, il n’imaginait pas être titulaire avec les Pays-Bas.

A 38 ans, le gardien qui a encaissé le but d’Iniesta en finale de Coupe du monde 2010 revient sur le devant de la scène internationale alors que personne ne comptait sur lui. Pas même lui-même. “La vérité est que si au début de la saison ils m’avaient dit que j’allais être le gardien titulaire des Pays-Bas en championnat d’Europe, j’aurais ri, mais c’est comme mettre la cerise sur le gâteau“, a-t-il concédé.

Stekelenburg a commencé le cours en remplacement d’Onana à l’Ajax, mais la sanction du gardien camerounais pour dopage l’a rendu à la propriété. Et en équipe nationale, il a avancé ces dernières semaines à Tim Krul comme occupant du but.

Le gardien de l’Ajax est le seul membre de l’équipe « oranje » qui a déjà de l’expérience dans le championnat d’Europe : il a disputé un match du championnat d’Europe 2008 et a disputé la phase de groupes en 2012, dans laquelle les Pays-Bas ont été éliminés après allumettes.

“Deux jours avant le match contre l’Ukraine, je savais que je commencerais. Je me sens bien physiquement et je pense avoir plus d’expérience. Au fil des années, on apprend et on croit davantage en soi”, a ajouté le gardien néerlandais.

Pour Stekelenburg, les perspectives de son pays se sont améliorées après la victoire sur l’Ukraine. “Gagner, c’est toujours bien. Et ça aide à avoir plus de confiance, il est donc normal que les attentes aient augmenté après le départ.”

Inquiet pour Eriksen

Son partenaire De Vrij a également comparu devant la presse. Coéquipier d’Eriksen à l’Ajax, le défenseur néerlandais a reconnu avoir été “très affecté” par la crise cardiaque subie par le Danois lors de son match contre la Finlande.

“Je n’ai pas encore pu lui parler personnellement, mais j’ai vu sa photo et il semble qu’il va bien. C’est formidable de le voir comme ça, après ce qui s’est passé.

De Vrij a également avoué qu’après avoir regardé à la télévision comment Eriksen a été évacué, il a pensé au pire. “J’ai eu du mal à dormir, mais heureusement il va mieux.”