“S’ils m’ont dit il y a deux mois que j’allais faire quatrième, je n’y crois pas”

25/07/2021

Le à 06:00 CEST

.

Le nageur espagnol Mireia Belmonte, quatrième de la finale des 400 styles de la Jeux olympiques de Tokyo 2020, elle était très satisfaite et même surprise d’être si près, 23 centièmes, de la médaille de bronze, chose que si on lui avait dit il y a deux mois elle ne l’aurait pas cru.

“C’était une course difficile, je pense que c’était une finale très compétitive et je ne venais pas ici dans la meilleure forme possible. Je l’ai assez bien combattu et à la quatrième place, la vérité est que s’ils me l’avaient dit il y a deux mois, je ne le croirais pas “, a déclaré le nageur de Badalona au Centre aquatique de Tokyo.

Mireia Belmonte a terminé la finale avec un temps de 4: 35.13, 23 centièmes derrière la médaille de bronze, qui est allé à l’Américain Hali Flickinger avec une note de 4: 34.90. Le gagnant du test était le japonais Yui Ohasi, nouvelle championne olympique avec un temps de 4: 32.08, devant l’Américaine Emma Weyant, argent.

Ce résultat est un coup de pouce pour le nageur catalan, qui affrontera demain lundi les essais libres du 1500 et jeudi le 800. “Oui, je ne m’attendais pas à être si proche des médailles et je pense que maintenant nous devons nous reposer et nous préparer pour le 1500 de demain”, a-t-il déclaré.

Mireia a commencé fort en papillon pour essayer de minimiser la perte dans le dos.

“Le papillon est le style que j’ai le moins entraîné, mais je savais que c’était l’un de mes points forts avec le crawl et j’ai dû avoir un petit avantage avec certains pour que plus tard sur mon dos ils ne me fassent pas autant sortir et n’aient pas la brasse si difficile à revenir. C’était une course rapide pour être le matin, nous n’y sommes pas habitués, c’est plutôt bien », a-t-il déclaré à propos de la finale.

Derrière son dos, à la brasse et surtout au crawl, l’Espagnole a battu la Hongroise Katinka Hosszu, cinquième et détentrice des records du monde et olympique, et Viktoria Mihalyvari-Farkas, sixième.

“Je ne sais pas ce que j’ai fait au crawl partiel, mais j’en ai dépassé deux. Je sais que je finis le crawl rapide et que je dois profiter de cette carte. Sauvez le flou et demain un autre test », a conclu Mireia Belmonte.