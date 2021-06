“S’ils nous quittent” sur Univision: date et heure de sortie

Univision Tout ce que vous devez savoir sur la première de “If we are left” sur Univision.

Univision présente aujourd’hui “If we are left”, le mélodrame mettant en vedette les acteurs Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas et Alexis Ayala. La série sera diffusée sur le réseau à partir d’aujourd’hui, mardi 1er juin, à 21 h 00 HE.

“If We Are Left” se concentre sur la vie d’Alicia (Villanueva), une femme mariée à Sergio (Ayala) depuis 25 ans. Cependant, son monde s’effondre lorsqu’elle découvre que son mari lui a été infidèle pendant plus de trois ans. Victime des tromperies de Sergio, Alicia divorce et entame une nouvelle vie pleine de nombreux obstacles et préjugés, notamment après être tombée amoureuse d’un homme bien plus jeune qu’elle.

La nouvelle histoire dramatique d’Univision a été produite par Carlos Bardasano («Amar a muerte», «El Dragón», «Rubí», «Como tú no hay 2») et écrite par Leonardo Padrón («Amar a muerte», «Rubí»).

S’ils nous laissent | Aperçu exclusif2021-05-26T02: 09: 53Z

Le casting de “Si nous partons” est composé de grands acteurs tels que Scarlet Gruber, Isabel Burr, Alex Perea, Lorena Graniewicz, Gaby Carrillo, Isidora Vives, Carlos Said, Jorge Gallegos, Ara Saldivar, José María Galeano, Solkin Ruz, Paco Luna, Amairani Romero et Packey Vázquez.

Les premiers acteurs Susana Dosamantes, Roberto Mateos, Mónica Sánchez Navarro, Víctor Civeira, Mónica Dionne et Henry Zakka font également partie de la distribution de la nouvelle production Univision qui promet de séduire les téléspectateurs.

Les enregistrements de “If we are left” ont été réalisés entièrement en territoire mexicain, la grande majorité dans les forums de Televisa à Mexico.

La chanson du nouveau drame est un remake du boléro classique «Si nos deja» de José Alfredo Jiménez, interprété par le couple de musique latine influent, Belinda et Christian Nodal.

Ce que vous devez savoir sur la première de « Si nos deja » sur Univision :

JOUR DE PREMIÈRE : Mardi 1er juin.

HEURE DE TRANSMISSION : 21h00, heure de l’Est.

CANAL DE TRANSMISSION : Univision, consultez votre guide de programmation local pour la chaîne du grand réseau de télévision hispanophone.

FRÉQUENCE DE TRANSMISSION : Du lundi au vendredi à 21h00, heure de l’Est.

SUR QUOI L’HISTOIRE EST CENTRÉE : “S’ils nous quittent” raconte l’histoire d’Alicia (Mayrín Villanueva), une femme qui refait sa vie après son divorce avec Sergio (Alexis Ayala), un important journaliste avec qui elle a été mariée pendant vingt-cinq ans. Au milieu de sa nouvelle vie, Alicia doit faire face à de nombreux préjugés lorsqu’elle tombe amoureuse d’un beau idole bien plus jeune qu’elle.

PROTAGONISTES: Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas et Alexis Ayala.

JETER: Scarlet Gruber, Isabel Burr, Alex Perea, Lorena Graniewicz, Gaby Carrillo, Isidora Vives, Carlos Said, Jorge Gallegos, Ara Saldivar, José María Galeano, Solkin Ruz, Paco Luna, Amairani Romero et Packey Vázquez.

Des premiers acteurs tels que Susana Dosamantes, Roberto Mateos, Mónica Sánchez Navarro, Víctor Civeira, Mónica Dionne et Henry Zakka font également partie du projet.

L’actrice vénézuélienne Gabriela Spanic fera une participation spéciale au mélodrame après sept ans loin des feuilletons.

PRODUCTION: “S’ils nous quittent” a été produit par Carlos Bardasano et écrit par Leonardo Padrón.