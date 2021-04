S’ils vous appellent pour signaler une augmentation des frais, raccrochez, c’est une arnaque | La technologie

Vodafone Espagne avertit que les cybercriminels tentent d’obtenir les données personnelles et bancaires de leurs clients dans une nouvelle arnaque, et vous devez en être conscient.

Ce n’est sûrement pas la première fois qu’ils vous ont appelé par téléphone en vous disant qu’ils appartenaient à une entreprise de confiance ou à un opérateur de téléphonie mobile, vous offrant une sorte de réduction, une offre ou même vous informant que vos factures étaient surfacturées, Eh bien, il est probable que vous ayez subi une arnaque.

L’un des opérateurs mobiles les plus connus est Vodafone, et c’est pourquoi les cybercriminels se font passer pour cette compagnie de téléphone pour tenter d’obtenir des informations privilégiées des clients comme le numéro de compte bancaire, la pièce d’identité nationale ou d’autres informations qui, par conséquent, leur valent la peine d’obtenir des informations beaucoup plus sensibles.

Il est arrivé à une telle situation que Vodafone Espagne a été contraint de publier une déclaration sur les réseaux sociaux indiquant qu’une escroquerie est actuellement en cours de reproduction dans laquelle des cybercriminels se font passer pour l’opérateur déclarant qu’ils vont immédiatement augmenter votre quota à 22 €, et si vous les ignorez, ils promettent de vous mettre dans un fichier afin que l’OCU puisse s’occuper des autres opérateurs qui vous appellent. Ils précisent qu’il s’agit d’une arnaque et que vous devez raccrocher immédiatement.

🚨 S’ils vous appellent pour vous dire que nous allons augmenter les frais à 22 € immédiatement, RACCROCHEZ. Ils se font passer pour nos opérateurs et, si vous n’êtes pas d’accord, ils vous promettent de vous mettre dans “un dossier” afin que l’OCU puisse s’occuper d’autres opérateurs pour vous appeler. C’est une arnaque, ne mordez pas! – Vodafone Espagne (@vodafone_es) 28 avril 2021

Ce n’est pas une nouvelle arnaque, puisque cela est connu sous le nom de «vishing» et c’est essentiellement la combinaison de la voix (voix) et du phishing, et où les cybercriminels se font passer pour un tiers, dans ce cas un opérateur mobile, pour essayer d’obtenir plus d’informations sur le client telles que des informations personnelles ou bancaires.

C’est pourquoi vous devez être conscient que Vodafone et tout autre opérateur avec lequel vous avez signé, dispose déjà de toutes vos données personnelles et bancaires, et donc cela n’a pas beaucoup de sens de les demander à nouveau, et moins par téléphone. En cas de problème avec vos informations bancaires ou personnelles, il est préférable de vous rendre en personne dans l’un des magasins Vodafone disséminés sur tout le territoire.

Quel est le meilleur antivirus de 2021? Choisissez l’antivirus le plus adapté à vos besoins et protégez votre smartphone, tablette et ordinateur grâce à nos conseils.

Nous vous recommandons également que lorsque vous recevez un appel téléphonique d’un numéro que vous ne connaissez pas, vous le recherchiez sur Internet, car la communauté des utilisateurs a déjà laissé son avis sur ces numéros de téléphone, et la grande majorité est frauduleuse.