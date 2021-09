Silva a vaincu Sommariva et perdu Yésica Bopp

Alejandro Silva (Photo : Fourni)

ARGENTINE – Le local Alejandro “El Cuervo” Silva (69 300), champion national des super-welters, a conservé son titre en battant Cordovan Maico Sommariva (69 800) par KO au quatrième round, dans le combat principal de la soirée qui s’est déroulé ce vendredi 17 au Centre Provincial High Performance Sports (CePARD) de Posadas, Misiones, où le bruit sourd de la perte de la championne du monde de mouche légère Yésica Bopp contre Juliana Basualdo a également été enregistré.

Silva (28 ans avec une fiche de 17-0-1, 12 KO) a obtenu un bon résultat lors de son premier combat sur ses terres et dans un combat qu’il a dominé très tôt, avec des combinaisons à la tête et au corps.

A la fin du deuxième tour, un crochet gaucher de “El Cuervo” à la zone du foie a renversé Sommariva (9-4-0, 8 KO), qui l’a joué courageusement dans les troisième et quatrième mais subissant toujours une punition à la zone molle, qui fut, finalement, celle qui termina le combat au quatrième tour, cette fois avec un droit au plexus.

Silva et son record argentin

Alejandro Silva a atteint une marque inaccessible dans l’histoire jusqu’à aujourd’hui : quatre défenses du titre argentin la même année.

Le missionnaire a atteint le record de San Juan Victor Federico Echegaray, qui en 1978 a exhibé quatre fois le titre national junior léger (GPP à Ramón González, GPP à Antonio Ross, GDesc à Oscar Barrios et GKO 7 à José Luis Valdez).

Silva a remporté la couronne argentine des 69 800 kg en février 2020 en battant Santa Fe Emiliano Pucheta aux points et a réussi 4 défenses en 2021 (GDesc. 3 à Omar Díaz, KOT 4 à Jonathan Sánchez et GP 10 à Diego Ramírez et GKO à Sommariva) .

Bump : Bopp a perdu contre Basualdo

“Tuti” Bopp (37 ans et 36-2-0, 16 KO), qui a enregistré un poids de 52 300 kg, n’a pas eu sa meilleure soirée et dans le premier segment du combat, elle a été dominée par le plus gros Basualdo (53 kg et maintenant avec une fiche de 5-2-0) et son bon volume de jab et de punch du gaucher.

La réaction finale du champion du monde n’a pas atteint l’optique de deux des juges (Balcedo et Quiroga), qui ont vu Basualdo gagner par 59-57,5 et 59,5-56, respectivement, tandis que Gorreri a marqué 59 -55 en faveur de Bopp.

Le reste des résultats de la soirée

Neri Muñoz (63 500) GKO 3 à Walter Saravia (63 500).

Agustín Vergara (57) GKO 2 à Luis Pérez (56 500).

Guillermo Andino (83 700) GPP 4 à Sergio Córdoba (81 500).

Críspulo J. Andino (82 700) GKO 2 à Fabio Barros (85).

Sampson Boxe / Tello Box Presse