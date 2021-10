Silva et Nkunku catapultent Leipzig

02/10/2021 à 20:44 CEST

Marc Zapater

Les RB Leipzig remporté la victoire contre ses fans dans le fond de la Bochum (3-0) à la Red Bull Arena dans un match marqué par le manque d’efficacité devant le but en première mi-temps et résolu avec l’entrée de André Silva, qui a réussi un but et une passe décisive, et l’instinct de buteur de Nkunku, avec un pourpoint.

J’AI LU

BOC

RB Leipzig

Gulácsi ; Klostermann, Simakan (Laimer 81′), Gvardiol; Adams, Haidara, Kampl (Ilaix Moriba 81′), Angeliño (Mukiele 61′), Nkunku, Forsberg (Dominik 69′); et Poulsen (Silva 69′).

Bochum

Riemann ; Bockhorn, Masovic, Bella-Kotchap, Soares ; Losilla, Tesche (Patrick 82′) ; Antwi-Adjej (Pantovic 78′), Rexhbecaj (Löwen 78′), Holtmann (Polter 81′); et Asano (Blum 78′).

Buts

1-0 M.69 Silva, 2-0 M.73 Nkunku, 3-0 M.78 Nkunku.

Arbitre

Robert Hartmann. TA : Angeliño (58′) / Tesche (80′).

Incidents

Match correspondant au septième match de championnat de Bundesliga, disputé à la Red Bull Arena.

Après une première mi-temps où le score est resté à 0-0, les buts de l’équipe dirigés Jesse Marsch ils ont commencé à arriver après avoir dépassé l’équateur de la seconde moitié. L’entraîneur nord-américain a donné l’entrée à l’ancien AC Milan et Séville, André Silva, à la minute 69 par le bélier Poulsen. Silva Il a décidé de l’équilibre pour les locaux grâce au but qui a porté le score à 1-0 et à la répulsion offensive dont l’équipe avait besoin. Plus tard, un doublet matérialisé par Christophe Nkunku Il a fini de couler le fond de la Bundesliga et a clôturé le match pour un Leipzig qui avait été touché après la défaite lors de la semaine contre Bruges en Ligue des champions (1-2).

Match marqué également par l’entrée de l’ex-azulgrana, Ilaix Moriba, qui a sauté sur le terrain en l’absence de dix minutes de la fin du match pour remplacer Kévin Kampl.

A travers cette victoire contre Bochum, l’équipe locale continue dans la lutte pour les places européennes.