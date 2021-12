Silva marque un doublé alors que Man City revient au sommet après la victoire de Watford

Un premier but de Raheem Sterling et deux de Bernardo Silva ont aidé Manchester City à battre Watford 3-1 et les ont placés en tête du classement de la Premier League.

Sterling a ouvert le score à la quatrième minute seulement avec une tête à bout portant. Et Silva a maintenu son incroyable record de buts avec le deuxième juste après la demi-heure.

Il en a ajouté un autre après la pause pour donner à son équipe une victoire confortable avant que Cucho Hernandez ne marque une consolation.

Watford n’a fait que changer l’équipe qui a commencé la défaite 2-1 contre Chelsea mercredi. Danny Rose a remplacé Adam Masina à l’arrière gauche.

Mais Pep Guardiola a sonné les changements, avec cinq nouveaux partants de la victoire 2-1 en milieu de semaine contre Aston Villa. Jack Grealish a fait son premier départ à City depuis le 3 novembre, tandis que Kyle Walker, Aymeric Laporte, Ilkay Gundogan et Phil Foden ont tous reçu le feu vert.

Nathan Ake, Oleksandr Zinchenko, Fernandinho, Riyad Mahrez et Gabriel Jesus ont été exclus. Guardiola savait que son équipe pouvait remporter la victoire et ils ont pris un départ rapide et prévisible à Vicarage Road.

Joao a été contraint de dégager la ligne de la tête d’Aymeric Laporte mais cela n’a retardé l’inévitable que d’une minute. Et c’est une combinaison anglaise qui a donné l’avantage aux visiteurs sur quatre minutes.

La croix de Foden a été dirigée dans le sol et a dépassé Daniel Bachmann par Sterling. Sterling semble maintenant de retour en grâce et il a profité de deux autres occasions coup sur coup.

Bachmann a prouvé son égal à chaque fois avant que Jack Grealish ne tire directement sur l’Autrichien alors qu’il aurait dû marquer. Watford semblait parfois désemparé à l’arrière et le deuxième but est dûment arrivé à la 31e minute.

40. Ce gars ! ?? 🐝 0-2 🔵 #ManCity pic.twitter.com/JpaJE1Iaio – Manchester City (@ManCity) 4 décembre 2021

En forme, Silva a récupéré le ballon après le tir d’Ilkay Gundogan avant de battre Bachmann sous un angle serré. C’était le cinquième but de la star portugaise lors de ses huit dernières sorties dans l’élite.

Les Hornets ont réussi à maintenir le score à seulement 2-0 à la mi-temps malgré la domination totale de City avec 80% de possession.

Ranieri passe à l’action

Claudio Ranieri a répondu à la débâcle de la première mi-temps en effectuant deux changements à la mi-temps. Juraj Kucka et Juan Hernandez ont remplacé Tom Cleverley et Imran Louza.

Et les hôtes se sont en fait taillé une chance sur 49 minutes. Mais le meilleur buteur Emmanuel Dennis s’est dirigé bien au-dessus de la barre d’un corner.

Le jeu est revenu au type, les hommes de Guardiola dominant et Sterling profitant de la liberté du Hertfordshire. Il a testé le gardien de Watford à la 52e minute mais n’a pas réussi à ajouter à sa frappe en première mi-temps.

L’équipe locale a joué son passé alors que la mi-temps avançait, Moussa Sissoko tirant juste à côté de l’extérieur de la surface à la 58e minute. Mais deux minutes plus tard, cela aurait pu être 3-0 car l’effort de Foden a été renversé sur le poteau par Bachmann.

Les supporters visiteurs n’ont cependant pas eu à attendre trop longtemps pour le troisième, car Silva a doublé son total de la journée en 64 minutes. Le joueur de 27 ans a dépassé Rose avant de tirer dans le toit du filet.

Grealish avait l’air superbe tout au long et a vu son tir dévié sur la barre alors que Cty mettait la pression et faisait une déclaration à leurs rivaux du titre.

Pour aggraver les choses pour Watford, De Bruyne et Mahrez ont remplacé Grealish et Gundogan pour le dernier quart.

Mais c’était Watford qui était le suivant sur la feuille de match grâce à Hernandez. Le Colombien a battu Ederson mais pas le poteau seulement pour inscrire le rebond pour une consolation à la 74e minute.

Le but semble redynamiser les Hornets alors que l’effort de Joshua King s’est envolé cinq minutes plus tard. Mais ils n’ont pas pu en ajouter un autre puisque City a réclamé les points pour se hisser au sommet du classement.

Le score ne reflétait pas la domination de l’équipe adverse car elle aurait facilement pu en marquer beaucoup plus, avec 26 tirs au cours des 90 minutes.