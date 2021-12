Silva Pinal est licencié par sa famille, il est dans un état grave | Réforme

Des nouvelles regrettables ! Silvia Veronica Pinal Hidalgo, plus connue dans le monde du divertissement sous le nom de Silvia Pinal a alerté tout le monde en faisant savoir qu’elle est vraiment sérieuse.

Il s’est avéré que mercredi dernier, la Diva de 90 ans originaire du Mexique a été admise à l’hôpital après avoir eu de graves difficultés respiratoires.

Selon Dael Quiroz d’Arguende TV, la bien-aimée Silvia Pinal serait dans un état de santé très grave, les médecins diraient donc à la famille de se rencontrer et d’être au courant de toute circonstance, ce qui implique que cela pourrait être les derniers moments de la célèbre actrice. et producteur de télévision.

Se dice que Alejandra Guzmán se encontraba fuera de CDMX y rápidamente se trasladaría para estar al lado de su madre, por otro lado aseguran que también Michelle Salas, hija de Stephanie Salas y de las consentidas de Silvia Pinal, viajaría para estar al lado de su arrière grand-mère.

Selon Quiroz, le Covid-19 serait à l’origine des graves complications de santé de Doña Silvia Pinal et elle aurait une oxygénation et des signes assez faibles, ce qui indique la gravité de son état, ajouté à cela, rappelons que la célèbre star de cinéma , théâtre et télévision a maintenant 90 ans.

Silva Pinal est-il licencié par sa famille ?Il est dans un état grave. Photo : Instagram.

Jusqu’à présent, la famille Pinal a géré dans le plus grand secret l’état de santé de l’actrice adorée et depuis qu’elle a été admise hier, c’est jusqu’à ce jeudi que son admission à l’hôpital a été confirmée, il est prévu que le reste de la journée plus des détails sont donnés sur l’état de santé de celle qui fut pendant de nombreuses années l’animatrice de l’emblématique Femme, Real Life Cases.

Mme Silvia Pinal Il a été une icône de la télévision mexicaine, la direction et le jeu n’ont pas été à la hauteur de son énorme beauté et ont réussi à consolider l’une des familles les plus aimées et les plus controversées de la série au Mexique.

Pinal a eu quatre enfants, Silvia Pasquel, Viridiana Alatriste, décédée alors qu’elle était très jeune et au sommet de sa carrière artistique ; Alejandra Guzman et Enrique Guzman.

Tout comme sa vie a connu d’énormes succès, elle a également connu de nombreux hauts et bas et scandales, puisque mère et fille ont eu une relation avec le même homme, jusqu’à sa séparation avec Enrique Guzmán ou les récentes, les accusations de Frida Sofía à son grand-père .

La vérité est que malgré tout, le Mexique prie pour le prompt rétablissement de l’une de ses dernières et plus grandes Divas, j’espère qu’elle sera bientôt à la maison avec ses proches.