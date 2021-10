Silva retourne à l’entraînement et pourrait jouer contre Majorque

14/10/2021 à 17h41 CEST

Le milieu de terrain de la Real Sociedad David Silva, principale nouveauté à l’entraînement ce jeudi, semble remis de sa dernière blessure et pourrait jouer, après un mois d’arrêt, samedi contre Majorque.

Silva souffert d’inconfort musculaire le 16 septembre dans l’échauffement du match de Ligue Europa qui a ouvert la phase de groupes contre le PSV à Eindhoven et, depuis lors, il a effectué des séances d’entraînement spécifiques jusqu’à ce qu’il rejoigne le groupe à deux jours pour le match contre l’équipe des Baléares.

La perte d’un des meilleurs joueurs de l’équipe a fait moins de ravages qu’en d’autres occasionsBien que les résultats aient souffert avec deux victoires et quatre nuls dans la série de matchs où Silva a été absent.

La Real récupère aussi le Norvégien Alexander Sorloth, qui s’est blessé il y a trois semaines à Grenade et qui serait également disponible pour samedi s’il ne souffre pas lors de la dernière séance après avoir été une autre des nouveautés de l’entraînement de ce jeudi.

Le licenciement des deux et l’arrivée des internationaux appelés avec leurs équipes nationales, comme Mikel Oyarzabal, Mikel Merino, Alexander Isak et Beñat Turrientes, a créé presque un surplus d’effectifs pour Imanol Alguacil, qui Pour le match contre Majorque, il a également Asier Illarramendi et n’aura que quatre blessés sûrs.

Il y a quatre joueurs qui ont leur récupération plus tardive et qui n’entreront pas dans l’appel, Nacho Monreal, Diego Rico et Jon Guridi, ainsi que l’attaquant Carlos Fernández, qui après son opération au genou va manquer la majeure partie de la saison.