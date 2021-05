Silva SD reçoit le Rapido de Bouzas

01/05/2021 à 13:18 CEST

le Rapide de Bouzas visitez ce dimanche pour Un Grela 1 se mesurer avec Silva dans son cinquième match de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 12h30.

le Silva SD arrive au cinquième jour avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui CD Estradense lors du match précédent par un résultat de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont gagné dans aucun des trois matches disputés jusqu’à présent lors de la deuxième phase de la troisième division, avec 23 buts marqués contre 30 encaissés.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Rapide de Bouzas a réussi à vaincre le Racing C. Villalbés 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Adri, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de Silva SD. Avant ce match, le Rapide de Bouzas il avait gagné dans l’un des trois matches disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec un bilan de 27 buts en faveur et 27 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Silva SD ils ont réalisé un bilan de deux défaites en deux matchs disputés à domicile, c’est donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’occasions que prévu. Dans le rôle de visiteur, le Rapide de Bouzas a un équilibre entre une défaite et un match nul en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Silva SD ajouter un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Un Grela 1, en fait, les chiffres montrent une victoire, une défaite et un nul en faveur de la Silva SD. Le dernier match auquel ils ont joué Silva et le Rapide de Bouzas Cette compétition a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminée par un résultat 1-0 en faveur de la Rapide de Bouzas.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de troisième division, nous pouvons voir qu’avant la dispute du match, le Rapide de Bouzas est en avance sur le Silva SD avec une différence de cinq points. L’équipe de Javier Bardanca Il arrive au match en sixième position et avec 30 points avant le match. Pour sa part, le Rapide de Bouzas il est quatrième du tableau avec 35 points.