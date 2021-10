Silva se réjouit après la victoire du Derby alors que l’attaquant conserve une forme impressionnante

Le manager de Fulham, Marco Silva, est ravi de la performance de son équipe contre les Queens Park Rangers dans le derby de l’ouest de Londres.

L’équipe locale a battu ses voisins 4-1 dans une rencontre très ouverte. Objectifs de Alexandre Mitrovic de part et d’autre de la mi-temps, Bobby Reid et Antonee Robinson ont assuré une victoire bien méritée aux hommes de Silva. Fulham a répondu de manière experte à sa défaite 4-1 à Coventry avant la pause internationale.

La victoire contre QPR signifie qu’ils ont confortablement remporté leurs deux derniers matchs de championnat à domicile.

S’adressant à Sky Sports, Silva a déclaré: « Il était clair que nous méritions les trois points, nous avons bien commencé le match.

« La première mi-temps, nous avons très bien commencé. Je pense que les 25 premières minutes, nous avons eu plus de chances de marquer un deuxième et un troisième également.

Lyndon Dykes a égalisé pour les visiteurs 10 minutes après le début de la deuxième mi-temps après un lent départ des Cottagers. Cependant, ils n’ont pas tardé à répondre à être arrimés.

« Ravi de voir la façon dont nous avons réagi lorsque c’était 1-1 », a ajouté Silva. « C’était une réaction que nous voulions faire, une réaction que nous voulions voir. »

Après un début de vie fantastique en Championnat, Fulham n’avaient remporté que deux de leurs cinq derniers matches de championnat, c’était donc une victoire bien méritée pour les hommes de Silva.

« Nos fans auront un très bon feeling après le match de derby et ils rentreront chez eux le sourire aux lèvres », a déclaré Silva.

« Je sais que le samedi avant la pause a été difficile pour eux, alors ils le méritent. »

Mitrovic à nouveau en feu

Aleksandar Mitrovic a réussi un doublé dans le derby de l’ouest de Londres pour continuer sa forme fulgurante.

Le Serbe a marqué 12 buts en championnat cette saison, faisant de lui le meilleur buteur des quatre meilleures divisions d’Angleterre.

« Je fais mon travail, mon travail est de marquer des buts », a déclaré Mitrovic. « Je suis content d’avoir marqué deux buts, mais encore plus d’avoir aussi les trois points. »

Le talisman a marqué 26 buts la dernière fois en championnat, mais insiste sur le fait qu’il ne s’est jamais fixé d’objectifs avant une nouvelle campagne.

« Je ne me fixe jamais d’objectif, je veux essayer de m’améliorer à chaque match », a ajouté Mitrovic. « J’essaie de marquer le plus possible, c’est mon travail. Si je peux continuer à marquer des buts, je suis sûr que l’équipe continuera à gagner des matchs.

La victoire de Fulham signifie qu’ils sont assis à quelques points des places automatiques.

