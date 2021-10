Silva vient à la réalisation de Man City avec une admission après une discussion sur le transfert

Bernardo Silva semble avoir compris pourquoi il n’a pas autant joué pour Manchester City la saison dernière après avoir savouré son retour sur le devant de la scène.

Silva envisageait son avenir au cours de l’été après avoir lutté avec la compétition pour les places à Man City, où il était auparavant une figure clé depuis son transfert de Monaco.

Cependant, aucune opportunité n’est apparue sur le marché des transferts qu’il jugeait intéressante. Par conséquent, sa carrière à City s’est poursuivie dans une autre saison. Certaines rumeurs ont continué en vue de janvier mais il semble maintenant peu probable qu’il parte.

L’international portugais sera content d’être resté, ayant bien entamé la nouvelle campagne. Il a commencé tous leurs matchs d’ouverture de la Premier League, sauf un.

Silva a été en bonne forme lors de ces apparitions, marquant deux buts, dont un lors de sa victoire contre Burnley samedi.

Cela l’a laissé réfléchir à ce qu’il a enduré ces derniers mois. Il en a fait un conseil pour d’autres joueurs qui pourraient être confrontés à des situations similaires.

« C’est difficile quand vous ne jouez pas les minutes que vous voulez, a déclaré Silva. « C’est arrivé avec moi ; c’est arrivé avec la plupart des joueurs ici. C’est comme ça que ça marche.

« Vous devez aller vous battre pour votre place.

«Je suis heureux d’aider l’équipe et je suis heureux de l’élan. Mais ce n’est que le début.

« Nous sommes encore en octobre. Nous devons continuer, essayer d’aller en tête du championnat, essayer de nous qualifier pour la prochaine étape de la Ligue des champions maintenant que nous sommes troisièmes du groupe.

« C’est le début mais nous allons bien. »

La victoire de City contre Burnley était la première depuis sa victoire sur Chelsea le 25 septembre. Depuis, ils ont perdu contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions et ont fait match nul avec Liverpool en Premier League.

Leur début de saison est globalement positif, avec cinq victoires, deux nuls et une défaite en championnat. Mais Silva connaissait l’importance de revenir de la trêve internationale avec une victoire alors qu’ils visent à suivre le rythme des clubs qui tentent de les détrôner.

« Ce fut un match difficile », a-t-il déclaré à propos de la victoire contre Burnley. « Après la pause internationale, la plupart des matchs sont difficiles à jouer.

«Ce n’est jamais facile de gagner juste après le retour de tout le monde, mais c’est une bonne victoire, trois points, et maintenant le suivant. Nous avons besoin de points.

Sterling envisage de quitter Man City

Les mots de Silva peuvent servir de conseil à Raheem Sterling, qui a récemment admis il envisagerait son avenir à Man City s’il pouvait obtenir plus de temps de jeu ailleurs.

L’ailier anglais a été lié à un déménagement à l’étranger. Barcelone serait un prétendant potentiel.

« S’il y avait la possibilité d’aller ailleurs pour plus de temps de jeu, je serais ouvert à cela », a-t-il déclaré au Guardian.

« En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c’est la Premier League et j’ai toujours pensé: » Vous savez, peut-être qu’un jour j’aimerais jouer à l’étranger et voir comment je relèverais ce défi.

«Je ne suis pas une personne qui va se plaindre. Je n’ai pas essayé d’en faire une affaire plus importante qu’elle ne l’est réellement. Je continue mon travail, je fais ce que je dois faire et je suis impatient d’y aller. [Ready to be] jouer régulièrement des matchs de football. Marquer des buts régulièrement.

« Si le football pour moi n’est pas à un certain niveau, je ne suis pas vraiment à mon plus heureux. Si je veux mon bonheur à un certain niveau, je dois jouer au football. J’ai besoin de marquer des buts. Et m’amuser.

Comme Silva, cependant, il a également commencé contre Burnley et devrait voir plus d’opportunités se présenter.

LIRE LA SUITE: Guardiola révèle l’aspect le plus agréable alors que Man City « se bat » contre Burnley