Silver Linings Playbook: 10 faits en coulisses sur le film de Jennifer Lawrence et Bradley Cooper

De temps en temps, un film se fait passer pour une comédie romantique mais est en fait un cheval de Troie pour apporter d’autres problèmes qui vont beaucoup plus loin que le garçon rencontre une fille, un garçon tombe amoureux d’une fille, un garçon et une fille passent le reste de leur vie ensemble. En novembre 2012, Silver Linings Playbook, écrit et réalisé par David O. Russell et mettant en vedette Bradley Cooper et Jennifer Lawrence, est devenu l’un de ces films avec son mélange de comédie et de drame qui abordait le deuil, la maladie mentale et les relations familiales compliquées.

En partenariat avec Plex, où Silver Linings Playbook est diffusé gratuitement tout au long du mois d’août, nous avons rassemblé une collection de faits en coulisses qui expliquent comment le roman de Matthew Quick est devenu l’un des films les plus discutés du passé. décennie, comment c’était pendant la production et comment David O. Russell s’est inspiré de sa propre vie pour raconter l’histoire du film. Voici quelques-unes de ces histoires intéressantes de la fabrication de Silver Linings Playbook.