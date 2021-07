Silver trouve “frustrant” que la NBA n’ait toujours pas d’entraîneur

Comme le veut la tradition, Le commissaire Adam Silver a comparu devant les médias avant le début des finales NBA, dans cette édition de 2021 après une saison marquée, comme la précédente, par l’adaptation à l’obligation de jouer en temps de pandémie, avec un calendrier controversé et compressé ; beaucoup de blessures, moins de revenus et beaucoup de doutes à résoudre en route vers une saison 2021-22 au cours de laquelle un retour presque complet à la normale est prévu. Aussi en termes de dates et de structure.

Silver a laissé des affirmations très significatives, à commencer par sa satisfaction avec un jeu au format qui, bien qu’il aura besoin de l’approbation des franchises et des joueurs (NBPA), il semble qu’il soit venu pour rester : “Je pense que nous continuerons à l’avoir la saison prochaine« Dit un Silver qui a également parlé franchement des exigences d’une saison avec moins de repos que d’habitude, plus de blessures et un calendrier comprimé avec 72 matchs (et non les 82 habituels) par équipe : »Je n’ai aucun doute que le stress et les exigences physiques et mentales de cette saison ont contribué aux blessures. Mais nous ne savons pas exactement pourquoi cela a été le cas, c’est quelque chose que nous continuerons d’étudier à la fin de la saison. Nous avons vu chaque jour les énormes exigences physiques et émotionnelles que cette saison a apportées au monde. Mais je pense toujours que, tous facteurs confondus, c’était la meilleure de plusieurs solutions possibles qui n’étaient a priori pas très populaires. J’accepte les critiques, cela fait partie de mon travail, venant des joueurs, des médias ou d’autres sites. Nous verrons, cela peut nous prendre des années pour vraiment savoir ce que nous avons bien fait et ce que nous avons mal fait“.

Alors à quoi ressemblera la saison 2021-22 ? Silver est clair que tout sera fait pour garder le jeu et a de nouveau assuré que Il n’y aura pas de matchs amicaux en dehors des États-Unis, ce que la NBA veut récupérer pour l’avance de la saison 2022-2023. La volonté est aussi de revenir au calendrier de 82 matchs par franchise et à un démarrage plus normal, au mois d’octobre. Un moyen de revenir à la normalité souhaitée après avoir cumulé une baisse de 33% des revenus, un peu mieux que les 40% attendus avant le début des cours grâce à la réouverture des pavillons, qui ont commencé à fonctionner à pleine capacité ou presque total dans ces playoffs : « D’un point de vue financier, les choses se sont mieux passées que prévu. Comme je l’ai déjà expliqué, plus ou moins 40 % de nos revenus traditionnels sont liés à la vente de billets et à ce que cela génère d’avoir des fans dans les pavillons. les faire revenir en playoffs a pu nous emmener, même si nous n’avons toujours pas de chiffres précis, à des pertes d’un tiers (33 %) de ce revenu, et non des 40 % que nous attendions. Il est évident que des pertes importantes se sont accumulées ces deux dernières saisons, mais je ne vais pas m’en plaindre. Cette phase, et je parle au nom des propriétaires, est considérée comme un investissement à long terme, nécessaire au maintien des organisations. Et je veux rappeler que les joueurs ont partagé les sacrifices dans leur part de leurs salaires.”

Pour la saison prochaine, les Raptors devaient retourner à Toronto après leur année d’exil à Tampa, une transe forcée par les restrictions de mobilité imposées par COVID. Mais ce retour est encore loin d’être assuré : “Pour le moment, ce n’est pas clair. Mais je sais que la franchise espère que l’Ontario ouvre ses portes et puisse revenir à Toronto.“.

Le commissaire a également évoqué le fait qu’il n’y a toujours pas de femme entraîneur-chef, malgré les rumeurs constantes entourant Becky Hammon, l’assistante de Gregg Popovich chez les Spurs, qu’il a qualifiées de “frustrantes”. Et il ne prévoyait pas une expansion de si tôt malgré les rumeurs d’une NBA à 32 franchises avec le retour de Seattle et l’arrivée d’une nouvelle ville avec Las Vegas comme favori constant : à la réduction des revenus, mais ce n’est pas exactement comme ça. Une expansion est un processus d’années, ce n’est pas que comme nous avons perdu 40% de nos revenus à cause de la pandémie, nous pouvons générer cet argent rapidement avec une expansion En fait , nous ne pensons pas que ce soit quelque chose à faire en pleine pandémie, même si c’est certainement sur la table. Il y aura un moment où cela aura du sens, mais ce n’est pas quelque chose qui figure en tête de notre ordre du jour en ce moment.“.