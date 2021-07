Silverfox Squad réchauffe Miami avec des photos de yacht !

in

Le Summer Hot Shots de cette semaine vient d’un groupe d’hommes qui ne peut être décrit que comme le Escouade Silverfox (LLC) … qui se sont glissés dans certains des looks les plus élégants que l’argent puisse acheter et sont montés à bord de leur yacht pour une séance photo torse nu qui est garanti A+ pour les yeux des petits comme des grands !

Les mecs qui défient l’âge dans l’élite Escouade Silverfox sont composés de magnifiques mecs aux cheveux gris comme Irvin Randle, Winston guerrier, JP Hanney, Darryle Jones, Stephen Adkins III, JL Michaels, Titus illimité et Eustache Collens Jr. – mais ne vous laissez pas tromper par les cheveux blancs… ces seniors déchiquetés sont plus déchirés que les mannequins la moitié de leur âge.

Buts de l’équipe !

Nous continuons de préparer à distance nos Hot Shots d’été pour 2021 et avons collaboré avec des chaudasses époustouflantes du monde entier pour votre plus grand plaisir !

Assurez-vous de vérifier tous les dimanches cet été pour voir qui surchauffe le modem de votre ordinateur.