Silvergate Bank cherche à lever 461 millions de dollars dans le cadre d’une offre publique d’achat d’actions

Silvergate Bank cherche à lever environ 461 millions de dollars grâce à la vente de 3,31 millions d’actions ordinaires.

La banque spécialisée dans la cryptographie estime que le produit net sera d’environ 532 millions de dollars si les preneurs fermes exercent leur option d’achat d’actions supplémentaires dans leur intégralité, selon un document déposé mercredi. Les actions seront évaluées à un maximum de 145 $ chacune. Silvergate a l’intention d’utiliser le produit net. pour compléter ses niveaux de capital réglementaire et soutenir sa croissance par le biais d’acquisitions stratégiques et d’autres initiatives. Selon le dossier, les dépôts en devises numériques de Silvergate s’élevaient à 15,6 milliards de dollars au 30 novembre. La banque a récemment reçu l’aval de JPMorgan, lorsque le géant de la banque Silvergate une recommandation surpondérée. Les actions de la société ont clôturé à 165,16 $ à la Bourse de New York hier.

MISE À JOUR (8 décembre, 11:53 UTC): Ajoute le prix de vente proposé au deuxième point.