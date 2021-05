Silverstein annonce une réédition pour “ When Broken is Facily Fixed ”

Craft Recordings a annoncé une réédition spéciale de vinyle de Silverstein’s premier best-seller, When Broken est facilement corrigé. Sorti à l’origine en 2003 sur Victory Records, le titre est devenu un classique emo et présente des favoris tels que «Giving Up» et «Smashed into Pieces». La réédition est en magasin le 9 juillet et disponible en pré-commande aujourd’hui.

L’album nouvellement remasterisé est pressé sur du vinyle jaune canari de 180 grammes et logé dans une jaquette tip-on, et un vinyle en marbre jaune en édition limitée est disponible exclusivement sur Boutique en ligne de Silverstein.

Réfléchissant à la nouvelle relation du groupe avec Concord, le bassiste Billy Hamilton déclare: «Quand Enregistrements d’artisanat a repris le catalogue arrière de Victory Records, ils ont tendu la main pour discuter de la réédition de nos quatre premiers albums. Nous avons pensé que le meilleur point de départ était le début, avec When Broken Is Easily Fixed de 2003. À l’époque où nous avons signé avec Victory, nous avons insisté sur le fait que nous voulions que tous nos albums soient pressés sur vinyle. Je commençais juste à collectionner des vinyles à cette époque et j’étais ravi de mettre la main sur notre premier album pressé à la cire. Nous avons sorti un peu plus de 500 exemplaires pressés sur vinyle gris marbre et bleu translucide avec des couvertures sérigraphiées à la main. À ce stade, nous pensions à peine que nous vendrions un jour 500 exemplaires de l’album, sans parler des quelque 250 000 exemplaires qu’il a finalement vendus.

Silverstein’s When Broken Is Easily Fixed est disponible en précommande.

Lorsque cassé est facilement résolu Tracklist:

Face A:

1. Écrasé en morceaux

2. Engagement de la lumière rouge

3. Abandonner

4. novembre

5. Derniers jours de l’été

Côté B:

1. Il n’y a plus de saignements

2. Écoutez-moi

3. Les faibles et les blessés

4. J’aimerais pouvoir vous oublier

5. Lorsque cassé est facilement corrigé

Dates de la tournée de Silverstein:

4 novembre – Cleveland, OH – House of Blues

5 novembre – Royal Oak, MI – Royal Oak Music Theatre

7 novembre – Cincinnati, OH – Bogart’s

9 novembre – Chicago, IL – Concord Music Hall

11 novembre – Denver, CO – Ogden Theatre

13 novembre – Salt Lake City, UT – The Depot

15 novembre – Portland, OR – Wonder Ballroom

16 novembre – Seattle, WA – The Showbox

18 novembre – San Francisco, Californie – La salle de bal Regency

19 novembre – Los Angeles, CA – The Belasco Theatre

20 novembre – Anaheim, Californie – House of Blues Anaheim

21 novembre – Las Vegas, NV – Brooklyn Bowl sur la promenade LINQ

23 novembre – Tempe, AZ – Théâtre Marquee

26 novembre – Dallas, Texas – Gas Monkey Bar N ‘Grill

27 novembre – San Antonio, Texas – Vibes Event Center

28 novembre – Houston, TX – The Studio at Warehouse Live

30 novembre – Saint-Pétersbourg, FL – Jannus Live

3 décembre – Atlanta, GA – Le paradis à la mascarade

12 décembre – Toronto, ON – Le Danforth Music Hall