Silverstein sort un nouveau single « It’s Over »

Au SILVERSTEINle nouveau single viscéral de « C’est fini », le légendaire groupe post-hardcore équilibre habilement son son de base – un mélange intensément dynamique de mélodie et d’agression, enraciné dans l’énergie du punk et le sérieux sans faille de l’emo – avec sa croissance naturelle en tant qu’auteurs-compositeurs et ses inspirations évolutives.

Guitariste Paul-Marc Rousseau commente : « Cette chanson est la spirale qui mène à l’abandon. Ces heures remplies d’anxiété où vous ne pouvez rien ressentir d’autre que le crescendo bas et constant de la panique qui finit par devenir si intense que vos doigts perdent la sensation. C’est sans espoir de ressentir mais inutile de endurer. Je n’ai rien appris en ressentant ça. Je voulais juste que ça s’arrête.

Forgées dans leur longévité, la confiance SILVERSTEIN Les membres ont les uns dans les autres permet au groupe de trouver une alchimie d’écriture soignée. Ils ont récemment atteint 20 ans en tant que groupe, marquant deux décennies à se pousser sans relâche de leurs racines underground pour devenir l’un des groupes les plus influents de leur scène.

SILVERSTEIN a vu le jalon comme un moment pour apprécier le chemin parcouru, tout en canalisant toutes ces années d’expérience dans quelque chose de nouveau comme le prouvent leurs plus récents singles « Faillite » et « C’est fini » qui est disponible sur toutes les plateformes numériques via UNFD.

Tout au long de sa carrière, des spectacles de sous-sol en Ontario aux tournées mondiales et à la vente de plus d’un million de disques, SILVERSTEIN a toujours réussi à être complètement à l’aise dans sa peau tout en n’ayant jamais peur de se remettre en question.

SILVERSTEIN‘s Shane a dit (voix), Paul-Marc Rousseau et Josh Bradford (guitares), Billy Hamilton (basse), Paul Koehler (batterie) sont bien engagés dans leur vaste tournée nord-américaine qui comprend des dates reportées de leur tournée du 20e anniversaire et des dates à guichets fermés dans des salles d’une capacité de plus de 1 500 personnes dans le monde.



