Silverstone accueillera une foule nombreuse pour le Grand Prix de Grande-Bretagne · .

Le Grand Prix de Grande-Bretagne se déroulera devant une foule nombreuse de fans, a confirmé la Formule 1, à la suite d’une dérogation du gouvernement national.

Le week-end, qui aura lieu du 16 au 18 juillet, a été inclus dans le cadre du programme de recherche sur les événements du gouvernement britannique qui est mené pour déterminer comment des événements de grande capacité peuvent être organisés en toute sécurité alors que les restrictions pandémiques sont assouplies.

Tous les participants à la course devront prouver qu’ils ont reçu une deuxième dose de vaccin Covid-19 au moins 14 jours avant leur arrivée à l’événement ou retourner un test de flux latéral négatif dans les 48 heures suivant la participation.

Silverstone a organisé deux manches du championnat du monde l’année dernière, toutes deux à huis clos

Le directeur général de Silverstone, Stuart Pringle, a déclaré que l’annonce était “quelque chose sur lequel nous travaillons tous depuis des mois et j’ai hâte d’accueillir une foule à pleine capacité à Silverstone en juillet”.

“Beaucoup de nos fans ont reconduit leurs billets à partir de 2020, mais ils sont maintenant bien placés pour profiter de ce qui sera certainement l’un des moments forts de l’été.”

Le président et chef de la direction de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré: «C’est une nouvelle fantastique que Silverstone sera un événement à pleine capacité et ce sera un week-end incroyable avec des centaines de milliers de fans qui seront là pour voir notre tout premier événement Sprint le samedi et le principal événement le dimanche.

Environ 140 000 fans étaient présents au Grand Prix de Grande-Bretagne 2019, remporté par Lewis Hamilton.

