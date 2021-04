En résumé: le promoteur du Grand Prix de Grande-Bretagne s’est joint à d’autres sports pour demander au gouvernement d’introduire un processus de « certification Covid » – communément appelé « passeports vaccinaux » – pour permettre la pleine participation des fans aux sports d’été. événements.

Silverstone appelle au «plein retour des supporters» avant le britannique GPSilverstone a rejoint les instances dirigeantes du football, du rugby et d’autres grands événements sportifs britanniques pour exhorter le gouvernement à s’engager à assurer le retour complet des supporters avant le Grand Prix de Grande-Bretagne et d’autres grandes compétitions .

Dans une lettre adressée au Premier ministre Boris Johnson, au chef de l’opposition Sir Keir Starmer et à d’autres députés, le groupe a exhorté le gouvernement à indiquer de toute urgence quand les fans seront autorisés à revenir sur les événements majeurs.

« Dans la perspective du 21 juin, nous soutenons l’ambition du gouvernement d’assurer le retour complet des fans, sans restrictions si possible », indique la lettre. «Par nécessité, cela dépendra du fait que le gouvernement accepte qu’il est prudent de réduire ou d’abandonner les exigences de distanciation sociale.»

«Il est important que nous ayons une certitude le plus tôt possible sur la forme que prendront ces directives afin que nous puissions planifier de manière efficace et efficiente de nombreux grands événements sportifs prévus pour fin juin et au-delà», a-t-il ajouté. Le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne aura lieu du 16 au 18 juillet.

Le groupe soutient l’utilisation de la «certification Covid» pour garantir à un grand nombre de fans la possibilité de participer en toute sécurité. «Tous nos sports peuvent voir les avantages qu’offre un processus de certification Covid en permettant à plus de fans de retourner en toute sécurité à leur sport le plus rapidement possible», indique la lettre. «Nous savons que nos stades ne peuvent être entièrement remplis qu’un processus d’assurance.

Certains fans ont pu assister au Grand Prix de Bahreïn. «Ce processus doit garantir que tout le monde puisse accéder aux stades et doit inclure des dispositions permettant de vérifier un test Covid négatif ou un test d’anticorps parallèlement à la certification de vaccination.»

Les deux courses de l’année dernière à Silverstone se sont déroulées à huis clos. La foule de 141000 personnes qui ont assisté à l’événement 2019 a été la plus grande participation à toutes les courses de F1 cette année-là.

Bahreïn a permis aux fans d’assister à la course d’ouverture de la saison le mois dernier s’ils pouvaient prouver qu’ils avaient été vaccinés contre Covid-19 ou s’en étaient remis. Environ 4500 fans ont assisté à la course. La prochaine manche du championnat du monde à Imola se déroulera à huis clos.

Paul Ricard emploie des amis à quatre pattes

«Est-ce que c’est Ewe-ki Tsunoda?» Paul Ricard, berceau du Grand Prix de France, a utilisé un moyen novateur et respectueux de l’environnement pour entretenir ses pelouses. Deux bergers ont amené un troupeau de 400 moutons sur le site le mois dernier pour se nourrir de l’herbe, la coupant sans avoir besoin d’équipement motorisé. Sept agneaux sont nés pendant leur séjour, tous en bonne santé.

Assetto Corsa 2 rumeur

Une suite à Assetto Corsa de Kunos Simulazioni est en préparation, mais pourrait durer jusqu’à trois ans. Le propriétaire du développeur, Digital Bros, a déclaré dans son rapport annuel: «à partir de 2024, de nombreuses nouvelles productions sortiront, y compris la deuxième version d’Assetto Corsa, créée par le studio interne Kunos Simulazioni.»

Des médias sociaux

Messages notables de Twitter, Instagram et plus:

Note à moi-même: ne publiez pas sur les réseaux sociaux, vous êtes prêt pour la saison avec des tests encore en cours. Un vent méchant venant du côté m’a balayé contre le mur. Doigt cassé, mais bon de recommencer. Désolé pour l’équipe, ces jours-ci étaient censés faire autant de tours et je suis vidé que nous ne pouvons pas faire ça maintenant… pic.twitter.com/MnLZ81uAFH – Rinus VeeKay (@rinusveekay) 8 avril 2021

Plus de 200 km au compteur ce matin, un grand merci à @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/NztReUpw2X – Marcus Armstrong (@MarcusArmstrng) 8 avril 2021

JR Hildebrand conduira une quatrième participation Foyt à l’Indianapolis 500 cette année avec une livrée spéciale en hommage à la première des quatre victoires d’AJ Foyt dans la course 60 ans plus tôt. # IndyCar # Indy500 pic.twitter.com/SUfD3uHXJ6 – . (@racefansdotnet) 8 avril 2021

