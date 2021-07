Silverstone et le triplet d’Alonso en 2006

14/07/2021 à 18:33 CEST

Arnau montserrat

Silverstone est l’une des cathédrales de la Formule 1. Héritage universel du monde automobile. Là, la première course de la catégorie dans l’histoire a eu lieu le 13 mai 1950. Ils ont inventé le football et c’est la patrie de la F1. Ces Anglais sont des génies pour faire tourner les têtes. Bernie Ecclestone en est la preuve.

La piste a son véritable « roi » en Lewis Hamilton, qui a pu gagner six fois le Grand Prix « à domicile ». Mais Fernando Alonso n’a pas exactement de mauvais souvenirs de ses passages sur le circuit britannique. Il a gagné deux fois en tant que pilote de Formule 1 et a également fait de même en Championnat du Monde d’Endurance, le WEC, où il s’est imposé avec son équipe lors des 6 heures de Silverstone. Quelques irrégularités dans le fond plat de la voiture ont causé la disqualification quelques heures plus tard, mais le franchissement de la ligne d’arrivée l’a fait en première place.

Exposition en 2006

Quand il enfile la combinaison Alpine, l’équipe Renault moderne, vous ne pourrez pas éviter de penser à sa masterclass de 2006. Alonso a réalisé un week-end parfait avec la pole position aux qualifications, le meilleur tour en course et la victoire finale. Un triplet, qui n’était pas “Gran Chelem” car Fisichella a mené quelques tours dans le Grand Prix avec le deuxième arrêt au stand pour le pilote asturien. « C’est l’un de mes meilleurs souvenirs & rdquor;, a expliqué Fernando pour les réseaux alpins.

Le double champion du monde a réitéré sa victoire des années plus tard, portant les couleurs de Ferrari. C’était en 2011, une année difficile. Sa seule victoire de la saison contre les Imperial Red Bulls. En fait, celui d’Oviedo est sorti derrière les deux voitures à boissons énergisantes conduites par Vettel et Webber. Alonso est arrivé quatrième dans cette course mais est revenu et a profité de quelques « arrêts au stand » désastreux chez Red Bull pour gagner à Silverstone et offrez la photo emblématique de votre célébration. Volant Ferrari en main.

Il ne s’agit pas de gagner avec les Alpine actuelles mais elles sont sur le chemin de la montée. La voiture est plus confortable pour un Alonso qui a déjà marqué quatre courses d’affilée. Il veut la main.