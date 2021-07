Silverstone heureux de courir deux courses si la F1 le lui demande

in

Le chef de Silverstone, Stuart Pringle, et son équipe sont heureux d’accueillir un deuxième Grand Prix, comme ils l’ont fait l’année dernière, si davantage de manches tombent dans le calendrier de Formule 1 de cette année en raison de COVID-19.

Avec la chute de Singapour, du Canada et de l’Australie, l’incertitude demeure en ce qui concerne la seconde moitié de la saison alors que le virus mondial se propage de manière incertaine et avec peu d’avertissement.

PA rapporte que le directeur général de Silverstone, Pringle, a évoqué la possibilité d’une deuxième course de Formule 1 sur le site.

Une foule record de plus de 140 000 spectateurs est attendue dimanche après que le gouvernement britannique a donné le feu vert aux organisateurs du circuit pour faire salle comble pendant tout le week-end du 16 au 18 juillet.

Pringle a confirmé que l’événement devrait être à pleine capacité pendant les trois jours, ouvrant la voie à la plus grande foule britannique de l’ère Covid-19 et préparant le terrain pour une éventuelle deuxième course. L’année dernière, la F1 a couru dos à dos sur le circuit légendaire, l’autre sous le couvert du Grand Prix du 70e anniversaire.

Une deuxième course est à nouveau une option viable à court terme si une autre manche devait abandonner le calendrier du championnat du monde de Formule 1 2021

Avant le prochain Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end, Pringle a déclaré : « Si nous pouvons aider en organisant une course plus tard dans la saison, nous serions ravis d’aider.

“La Formule 1 mérite un crédit remarquable pour avoir terminé 17 courses l’année dernière – le seul sport mondial à avoir réalisé un tel exploit – et j’espère qu’ils pourront à nouveau compléter le calendrier.”

En ce qui concerne la deuxième course sur son site cette saison, Pringle a révélé: “On ne nous a pas demandé, et ce n’est pas une conversation que j’ai suscitée, mais si nous organisons une autre course, le championnat atteint un niveau raisonnable, alors, bien sûr, Nous aiderons.

“Nous sommes loin d’être les seuls à être une entreprise événementielle qui n’est pas capable de survivre à deux saisons d’été complètes sans payer de spectateurs, et pour Silverstone, cela doit inclure le Grand Prix de Grande-Bretagne car c’est de loin notre plus grand événement. Cela devait arriver ou le pays risquait de perdre l’un de ses importants atouts sportifs nationaux.

« Le gouvernement a reconnu l’opportunité qu’offrait un Grand Prix de Grande-Bretagne se déroulant devant une salle comble. Il y aura cent millions d’yeux dans le monde sur Silverstone le week-end prochain et cela montrera la Grande-Bretagne sous son meilleur jour », a prédit Pringle.

Notamment, les prétendants au titre de cette année, l’Anglais Lewis Hamilton et le Néerlandais Max Verstappen ont chacun remporté une course à Silverstone la saison dernière, le champion du monde de Mercedes triomphant dans l’édition britannique et l’as Red Bull remportant le GP du 70e anniversaire.