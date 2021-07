Silverstone, point clé pour Mercedes et Hamilton

10/07/2021 à 17h31 CEST

Arnau montserrat

Nous sommes à une semaine du Grand Prix de Grande-Bretagne. Ce sera la dixième de la saison et peut-être l’une des plus importantes pour l’issue d’un championnat qui a été une bataille difficile pour le septuple champion du monde Lewis Hamilton. Red Bull est « en feu » et a remporté les cinq dernières courses. Quatre pour Max Verstappen et un autre pour Checo Pérez qui a succédé au Néerlandais à Bakou lorsqu’il l’avait remporté.

‘Mad Max’ est à un niveau exalté. A la limite de la perfection. 32 points de coussin sur Lewis. Quelque chose de plus une différence de race. Silverstone pourrait être un autre coup sûr sur la table. Chez Hamilton, en territoire Mercedes.

Améliorations de Brackley

Le septuple champion du monde a remporté six des sept dernières éditions à Silverstone. Seul Vettel a réussi à battre Hamilton à domicile. C’était en 2018. Red Bull n’a plus gagné sur le circuit britannique depuis 2012, avec Webber au volant.

Des statistiques, a priori, favorables à l’évolution de la situation chez Mercedes. Le siège de Brackley est à seulement 8 minutes de la boucle. Par conséquent, une victoire à « maison » serait un coup de pouce moral pour affronter les 13 courses restantes. De plus, la Mercedes arrivera avec un paquet de nouveautés pour tenter d’arrêter l’hémorragie vis-à-vis de la Red Bull. “Nous avons une grosse mise à jour qui est assez excitante pour nos intérêts & rdquor;a déclaré Andrew Shovlin, l’ingénieur de l’équipe.

Sinon, une autre victoire pour l’équipe des boissons énergisantes pourrait être le signe d’une débâcle difficile à surmonter. Bien qu’en F1, rien ne peut être tenu pour acquis.