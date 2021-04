Silverstone se joint à l’appel pour un passeport vaccinal britannique

Silverstone a rejoint la FA et le All England Lawn Tennis Club pour appeler le gouvernement britannique à offrir «une certitude dès que possible» concernant le retour des fans aux événements.

Bien que la Formule 1 ait eu des courses consécutives sur le circuit de Silverstone la saison dernière, les fans n’étaient pas autorisés en raison de la pandémie.

C’était l’une des grandes histoires de la saison, car les fans de course après course ont été interdits avec seulement quelques attentes comme la Russie, tandis que d’autres sites ont remis des billets aux agents de santé en guise de remerciement pour leurs efforts pendant la pandémie.

Mais le Royaume-Uni étant l’un des leaders mondiaux dans la vaccination de sa population, les organismes sportifs espèrent que la capacité des spectateurs sera bientôt autorisée.

Silverstone, ainsi que la FA, la Premier League, la BCE, la RFU, l’EFL, la RFL, la Lawn Tennis Association et le All England Lawn Tennis Club et le SPFL ont écrit au gouvernement pour demander «une certitude dès que possible» sur le moment où les fans peuvent retourner dans les stades à pleine capacité.

La lettre se lisait comme suit: “ Dans la perspective du 21 juin, nous soutenons l’ambition du gouvernement d’assurer le retour complet des fans, sans restrictions si possible. Cela dépendra nécessairement du fait que le gouvernement reconnaîtra qu’il est prudent de réduire ou d’abandonner les exigences de distanciation sociale.

«La manière d’y parvenir est examinée par le programme de recherche sur les événements (ERP), qui examine une gamme d’options, y compris la mesure dans laquelle la distanciation sociale peut être assouplie. Ce travail est soutenu par tous les grands organismes sportifs.

«Tous nos sports se sont engagés à travailler en étroite collaboration avec l’ERP pour explorer toutes les options qui nous permettront de retrouver rapidement leurs pleines capacités. Nous comprenons également que des directives supplémentaires seront publiées par le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports et l’Autorité de la sécurité des terrains de sport.

«Il est important que nous ayons une certitude dès que possible sur la forme que ces orientations prendront afin que nous puissions planifier de manière efficace et efficiente de nombreux grands événements sportifs prévus pour fin juin et au-delà.

“ Le retour des fans donnera un énorme coup de pouce à des millions de personnes qui profitent d’une journée lors d’un événement sportif avec leurs amis et leur famille et sera d’un grand avantage pour l’économie. Il est juste que toutes les actions possibles soient envisagées pour garantir ce résultat le plus rapidement possible, mais seulement aussi longtemps qu’un retour sans restriction est considéré comme dangereux pour les fans, le personnel du jour de match et le grand public. ”

Les organismes sportifs estiment qu’un passeport vaccinal pourrait être la clé pour enfin revenir à sa pleine capacité.

La lettre poursuivait: “ Cela comprend l’étude de la manière dont un accord de certification Covid pourrait réduire, puis supprimer en toute sécurité l’exigence de distanciation sociale.

«De nombreux problèmes doivent être résolus, notamment le fonctionnement de la technologie et sa facilité d’utilisation lors d’événements majeurs, tant pour les participants que pour les organisateurs.

“ Tous nos sports peuvent voir l’avantage qu’offre un processus de certification Covid en permettant à plus de fans de revenir en toute sécurité à leur sport le plus rapidement possible. Nous savons que nos stades ne peuvent être entièrement remplis qu’un processus d’assurance.

“ Ce processus doit garantir que tout le monde peut accéder aux stades et doit inclure des dispositions permettant de vérifier un test Covid négatif ou un test d’anticorps ou une certification de vaccination.

«L’approche finale ne doit pas être discriminatoire, doit protéger la vie privée et avoir des critères de sortie clairs.

«Nous réitérons également que la certification ne devrait pas être une exigence pour toute forme de participation au sport de masse dans tout le pays.

«Sur la base de ces principes, nous soutenons la revue de l’utilisation de la certification covid pour les grands événements. Toute décision finale sur leur candidature doit faire suite à une évaluation des preuves rassemblées lors des prochains essais ERP.

“ Nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement et toutes les parties intéressées, y compris nos parties prenantes et nos fans, pour offrir le grand été sportif dont la nation entière a besoin. ”

