SilverStorm El Salvador ne connaît pas la défaite en Rugby Honor Division League

La mauvaise séquence de SilverStorm El Salvador dans les derniers derbies de Valladolid, il s’est terminé par une performance de groupe incontestable dans le quatrième jour du présent Ligue d’Honneur, après quoi les six premières positions restent intactes, bien qu’avec une nuance favorable à l’équipe de Juan Carlos Pérez.

L’équipe chamizo s’éloigne d’un point (grâce au bonus offensif) de ses poursuivants immédiats, les Santboiana, les Lexus Alcobenda et le Barça Rugby, qui a également gagné et reste à égalité de points. Il le fait après avoir terminé une première mi-temps exceptionnelle contre lui Fromage VRAC Entrepinares et un deuxième intelligent et pragmatique, qui a servi à gagner en 14-43 et a battu son éternel rival pour la première fois depuis octobre 2018, en Supercoupe.

L’amélioration de Groupe Intxausti Gernika Dès la première date du championnat, cela a été plus qu’évident, mais cette fois cela n’a pas suffi pour remporter la victoire, même s’il a réussi à bannir le 0 de son tableau d’affichage en récupérant le bonus défensif contre le Barça, grâce à une finale louable. arreón, Exécutant ainsi plusieurs sections notables du jeu, bien qu’ils aient fait trop d’erreurs dans les phases statiques et n’aient pas toujours su éviter les contre-attaques de leur rival. Sentiment similaire à celui que le Recoletas Burgos-Université de Burgos après la réédition de la dernière finale de Coupe, puisque sa bonne performance contre Alcobendas n’a obtenu que très peu de prix.

Pour sa part, Enerside Sciences a réussi à arrêter la tentative de retour énergique de la CR La Vila, qui était sur le point de donner une belle frayeur à une équipe sévillane qui avait signé une excellente première 40 minutes.

Il y a deux semaines, lors de la trêve internationale, le premier match entre les AMPO Ordizia et le Complutense Cisneros, avec la victoire des Basques, les deux se sont donc reposés ce week-end et seront à nouveau en compétition la prochaine fois.