Silvia Navarro parle du soutien qu’elle reçoit du père de son fils

in

Navarrais Il a voulu profiter de l’espace pour remercier publiquement l’amour inconditionnel qu’il reçoit de ses fans au quotidien. “C’est la plus belle chose sur la planète”, a-t-il admis.

L’actrice a assuré que la production la faisait toujours se sentir chez elle et était “très câlinée” pendant les mois où elle enregistrait à Miami.

Silvia Navarro et son fils León (Instagram / Silvia Navarro)

“Il n’y a pas un seul jour où je n’ai pas reçu de détails sur le forum, de messages… Aujourd’hui, je découvre l’histoire, je la souffre et je la vis grâce à eux, alors je vais utiliser vous et People en espagnol pour remercier chacune des personnes qui m’ont consacré de leur temps, non seulement à voir l’histoire, mais à la partager, à nous parler, à nous raconter, à faire des blagues, à jouer avec les personnages, à en faire partie. Merci beaucoup à vous tous”, a-t-il déclaré.

Avec la fin du feuilleton très proche, Sylvie Elle a assuré avoir des sentiments mitigés : “Je suis très impatiente que les gens du monde entier puissent le voir maintenant et cela me procure beaucoup d’émotion.”