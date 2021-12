. Silvia Pinal a été hospitalisée en urgence à Mexico après avoir présenté des problèmes de santé.

La célèbre actrice Silvia Pinal a été hospitalisée en urgence dans un centre de santé exclusif à Mexico après avoir été testée positive pour COVID-19. L’information sur l’état de santé de la grande diva du Mexique a été confirmée par l’émission télévisée Hoy.

Selon le magazine TV y Novelas México, avec des informations du programme de divertissement ‘Hoy’, Pinal a été transférée de sa résidence à Mexico vers un hôpital de la région pour un traitement d’urgence dans la nuit du mercredi 22 décembre.

Lors de son admission à l’hôpital, la star mexicaine a subi divers examens médicaux, dont un bilan de diagnostic pour COVID-19.

Après avoir subi un prélèvement nasal, le personnel médical a confirmé que Silvia Pinal avait un tableau clinique avec un résultat positif pour le Coronavirus.

L’une des filles de Silvia Pinal a expliqué l’état de santé de la star mexicaine

Lors d’une conversation téléphonique avec l’émission télévisée ‘Hoy’, Sylvia Pasquel, la fille de Silvia Pinal, a expliqué l’état de santé de sa célèbre mère.

Selon les déclarations de Pasquel, sa mère a eu une réaction défavorable à un médicament qui lui a été administré par l’une de ses infirmières familiales à sa résidence dans le quartier exclusif d’El Pedregal à Mexico.

« Hier à deux heures de l’après-midi, l’infirmière nous a signalé que sa tension artérielle était très élevée. Ils lui ont donné un médicament qui a fait l’effet inverse. Nous avons appelé un médecin qui la surveille toujours pour essayer de la stabiliser », a expliqué Sylvia Pasquel lors du contact téléphonique avec l’émission de télévision mexicaine.

La fille de l’actrice a déclaré que le personnel médical les avait informés que sa mère avait été testée positive pour COVID-19 après avoir été admise à l’hôpital en raison d’un problème de santé initialement lié à des problèmes cardiaques : « Le médecin nous a dit que le COVID- 19 test est revenu positif. Ils ont dû la déplacer dans une zone restreinte COVID. Nous y sommes restés jusqu’à ce que nous la voyions entrer dans sa nouvelle chambre et nous sommes venus à la maison parce que nous avons tous eu des contacts avec elle. En ce moment, nous devons nous tester et rester à l’écart de tout et de tout le monde ».

Malgré le diagnostic de COVID-19 de Silvia Pinal à 90 ans, sa fille a mentionné que le staff médical appréciait d’avoir soigné l’actrice dans un stade initial de son diagnostic de virus : « Le médecin nous a dit que tout était confronté à la meilleur moment, au bon moment. La maladie se manifeste à peine, il a ses vaccins. On voit qu’elle va très bien, le médecin considère qu’elle va seulement traverser la maladie sans aucun risque. Et nous parions là-dessus, que la force de ma mère nous aidera à aller de l’avant ».

Sylvia Pasquel a également souligné que sa mère avait été emmenée à l’hôpital sur les recommandations de son cardiologue de famille, ceci après la réaction qu’elle a présentée après avoir pris un médicament qui lui a donné un effet indésirable.

« Lors de la conversation qu’il a eue avec le cardiologue, il nous a informés qu’il était important de faire un électrocardiogramme pour voir s’ils avaient mis un cathéter pour stabiliser son rythme cardiaque. Nous étions dans l’après-midi à essayer, mais l’oxygénation s’est détériorée et nous avons décidé de l’emmener à l’hôpital. Je suis arrivé vers 9 heures du soir et bien, me surveillant avec eux tout le temps. Ils l’avaient déjà stabilisée, il a été décidé que le cathéter serait capable de résoudre le problème d’arythmie, mais la nuit dernière, elle était en soins intensifs et ils l’ont transférée dans une chambre. Elle était très fougueuse », a souligné Pasquel dans son interview avec les animateurs de l’émission télévisée « Hoy ».