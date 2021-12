Silvia Pinal a une toux et une infection urinaire | .

Eh bien ta fille, Sylvie Pasquel, qui était chargée d’informer que la première actrice Silvia Pinal se remet de son infection, mais qu’elle a aussi une infection urinaire qui a été détectée lors de son séjour à l’hôpital, pas de quoi s’inquiéter.

Selon ses propres mots : « Il n’a pas maucun symptôme, avec tous ses signes vitaux parfaits, il a encore une petite toux », a-t-il ajouté pour décrire l’état de sa mère aux médias.

L’actrice a également assuré que le antibiotiques ils vous sont donnés afin que vous puissiez terminer le traitement le plus tôt possible.

« Elle n’est pas hypertendue, elle a des signes vitaux parfaits, oxygénation parfait, c’est très bon, j’espère qu’elle rentrera bientôt à la maison ».

Il y a quelques heures à peine, elle vous avait dit qu’elle était en soins intensifs, apparemment les choses se sont améliorées pour elle, il est fort possible qu’elle quitte l’hôpital où elle est soignée.



Sylvia Pasquel rend compte de la situation actuelle de sa mère, Silvia Pinal.

Les deux qu’elle présente n’ont rien d’extraordinaire, les rumeurs ont été très fortes autour de cette affaire et beaucoup cherchent à ce que les fans du célèbre s’inquiètent pourtant, tout semble sur roulettes et sur le point de se terminer.

On dit aussi que le véritable séjour de Silvia Pinal à l’hôpital est de soigner ses complications cardiaques, une situation qui a déclenché son arrivée et lui a fait réaliser qu’elle était positive sur la maladie qui sévit dans le monde.

Restez Show News et continuez à découvrir les nouvelles les plus intéressantes et les plus importantes du show business.