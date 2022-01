Silvia Pinal, Alejandra Guzmán révèle des séquelles chez l’actrice | .

Heureusement, la première actrice bien-aimée Silvia Pinal a quitté l’hôpital où elle se trouvait pendant six jours après avoir présenté des problèmes de pression et avoir été testée positive au fameux virus ; Cependant, sa fille Alejandra Guzmán a partagé qu’il y avait des séquelles.

Selon la fille de Silvia Veronica Pinal Hidalgo, l’actrice et productrice est tombée à l’hôpital à la suite d’un médicament qui a altéré la pression de sa mère et provoqué son arythmie et, une fois en place, le test de virus a été réalisé par protocole, qui s’est finalement avéré positif.

Alejandra Guzmán n’a pas pu s’empêcher de montrer son bonheur et son positivisme après la sortie de l’actrice bien-aimée de Televisa mais elle a également partagé que cela ne s’arrête pas là car le virus aurait laissé des séquelles à Silvia Pinal.

La Guzmán a partagé que la présentatrice de Woman, Real Life Cases devrait poursuivre son rétablissement au cas où cela impliquait une thérapie pulmonaire, car elle avait des mucosités abondantes et du mucus de pneumonie à la suite de Covid-19; en plus de présenter une infection des voies urinaires.

La triste nouvelle que Pinal a été hospitalisée en a alerté plus d’un, notamment en raison de son âge avancé et de son diagnostic de Covid-19. Le monde du divertissement ne s’est pas encore remis des pertes énormes de 2021 comme Octavio Ocaña, Enrique Rocha, Carmen Salinas et Vicente Fernández.

Silvia Pinal, Alejandra Guzmán révèle des séquelles chez l’actrice. Photo : Instagram.

Cependant, qui a fini par éclipser la nouvelle elle-même était Adela Micha. La journaliste ne s’est pas rendu compte qu’elle diffusait toujours en direct sur les réseaux sociaux et a assuré que Silvia Pinal il allait décéder ou serait déjà décédé, il a donc dû laisser quelque chose d’enregistré puisqu’il partait en vacances.

Les mèmes envers Adela Micha étaient innombrables sur les réseaux sociaux et l’agacement de la famille était plus qu’évident ; Ils assurent même qu’Alejandra Guzmán n’a pas accepté les fameuses excuses.

Beaucoup ont blâmé la famille de Silvia Pinal pour « ne pas s’être occupé d’elle », comme ils assurent qu’elle a participé à des présentations, des réunions et autres sans précautions telles que l’utilisation d’un masque. En plus de cela, ils assurent que l’actrice a contracté le Covid-19 après l’arrivée d’une équipe chez elle dans le but d’enregistrer pour les prochaines présentations d’Alejandra Guzmán avec Paulina Rubio.

Une des personnes venues chez lui aurait été testée positive au virus et la famille en a été informée ; Cependant, une première étude s’est révélée négative chez l’actrice principale, finalement, Silvia Pinal a été testée positive et a développé une pneumonie.