Silvia Pinal, dévoile sa dernière volonté Avec le Soleil du Mexique ?

Silvia Pinal, inclut Luis Miguel dans son testament | Instagram

Silvia Pinal a fait face à plusieurs rechutes de sa santé, à la fin des années 90, le « Diva de cinéma et la télévision », préciserait quelle est sa dernière volonté, curieusement l’une d’entre elles se rapporterait au chanteur, Luis Miguel.

La actrice mexicaineSilvia Pinal, d’origine de Sonora, prendrait la décision de définir sa volonté afin d’éviter des problèmes futurs au sein de sa famille, ceci, parmi les détails qui ont pris une forte pertinence découlant de son admission actuelle à l’hôpital

Aussi, pour le jour où il dit enfin au revoir à ce monde, le « actrice principale », Silvia Pinal Hidalgo, elle révélerait que l’un de ses plus grands souhaits est d’être renvoyé avec mariachi et que Luis Miguel chante pour elle.

Silvia Pinal, inclut Luis Miguel dans son testament. Photo : Capture Instagram

La producteur, comédienne et réalisatrice, est déjà très calme puisque lors de son admission passée à l’hôpital en pleine crise sanitaire, elle s’est manifestée en paix et sûre qu’il n’y aurait pas de conflits dans sa famille à cause de problèmes de propriété puisqu’elle aurait déjà résolu cette question, je voudrais commenter le « mère d’Alejandra Guzmán« .

Je ne leur parle pas de ça, car il n’y a pas de temps, mais ma volonté est déjà faite, a déclaré Pinal, qui a pris sereinement la question de son départ.

En outre, le protagoniste de projets tels que « Ancient model » et « Viridiana« Il a laissé entendre dans une publication de magazine que chaque membre de sa famille apparaît dans son testament alors qu’il » grattait « même avec son chauffeur et son assistant, a-t-il déclaré.

L’attachante présentatrice de « Cas réels de femme« Il a mentionné qu’il avait décidé de distribuer tous ses actifs, qui représentent une somme de 1000 millions, comme mentionné dans une précédente publication du magazine Tv Notes.

Silvia Pinal qui s’est démarqué dans son ensemble femme d’affaires, a été admise mercredi après-midi dernier pour avoir apparemment contracté la maladie redoutée, elle laisserait tout le monde sans voix dans ses déclarations passées en mentionnant qu’elle espérait que le père de sa petite-fille, Michelle Salas, participerait à ses adieux.

Le aussi politique, est toujours restée réservée quant à la vie des membres de sa dynastie et cela n’a pas fait exception au moment d’être interrogée sur la relation entre le Soleil du Mexique et son arrière-petite-fille, Michelle Salas, avec qui elle a été aperçue profitez de certaines dates importantes comme Noël ou les anniversaires.

Il convient de mentionner que Silvia Pinal Hidalgo a tenu tout le monde au courant de sa santé après son admission dans un hôpital de Mexico.

L' »ex-femme d’Enrique Guzmán », qui a reçu deux doses de vaccins, a présenté une pression artérielle basse alors qu’elle était à la maison et il a ensuite été confirmé qu’elle avait été testée positive pour le virus, jusqu’à présent, son état de santé est déclaré stable.