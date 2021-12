Silvia Pinal est hospitalisée en urgence après avoir été testée positive au covid-19 ; eu une arythmie cardiaque

Silvia Pinal, célèbre actrice mexicaine de 90 ans, a été hospitalisée en urgence après avoir été testée positive au covid-19, comme l’a rapporté ce matin l’émission Hoy.

La famille de l’animateur a confirmé la nouvelle à l’émission de Televisa, une entreprise pour laquelle Pinal a travaillé pendant de nombreuses années. Silvia Pasquel, fille de la première actrice, a révélé que sa mère avait d’abord été admise à l’hôpital pour une arythmie cardiaque.

C’est lors de la section « Petit-déjeuner et potins » du programme Hoy où il a été signalé que la première actrice Silvia Pinal avait été testée positive pour le covid-19 et que pour cette raison, elle avait dû être hospitalisée en urgence.

Dans une interview pour le programme Hoy, Silvia Pasquel a expliqué qu’ils avaient réalisé que sa mère avait un coronavirus après son arrivée à l’hôpital parce que sa pression avait augmenté et diminué ; en plus de présenter une arythmie cardiaque.

Il a expliqué qu’au début, en raison de la pression et du problème cardiaque, Silvia Pinal était en soins intensifs, mais plus tard, ils l’ont transférée dans une chambre normale. Après plusieurs études, ils ont découvert qu’il avait le covid-19. « Hier, l’infirmière nous a signalé que sa tension artérielle était très élevée et à partir de là, ils lui ont donné un médicament qui a eu l’effet inverse qui a fait baisser sa tension.

Dans la conversation qu’il a eue avec un cardiologue qu’il a eue à ce moment-là, il a dit qu’un électrocardiogramme devait être fait pour voir la possibilité de mettre un cathéter afin de stabiliser son rythme cardiaque. Ensuite, nous avons décidé de l’emmener à l’hôpital », a indiqué Silvia Paquetel.

Source : Millénaire