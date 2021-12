Silvia Pinal et l’histoire derrière la peinture que Diego Rivera l’a peinte – El Sol de México

Actuellement, les mèmes sont des images de tous les jours pour les internautes à la fois de Mexique et le monde, mais ironiquement, certains d’entre eux ont une origine qui va au-delà de vouloir générer un rire, car ils garderont un bagage historique ou culturel.

Tel est le cas du mème de Silvia Pinal sur le plateau d’enregistrement de Cas réels de femmes, celui qui a la légende qui a été extraite du programme lui-même : « viens avec moi voir cette triste histoire… »

En raison de sa longue carrière d’acteur, Silvia Pinal a été capturée comme la muse de l’un des muralistes et peintres les plus importants de l’histoire de Mexique.

Il s’avère que pour l’année de 1956, lorsque Silvia Pinal a commencé son voyage dans le L’âge d’or du cinéma mexicain, l’actrice de 25 ans (à l’époque) a eu l’occasion d’interagir avec le peintre et muraliste Diego Rivera.

Comment est né le tableau de Silvia Pinal réalisé par Diego Rivera ?

Grâce à leur réseaux sociaux officiels, l’actrice a décidé de partager l’histoire de ce tableau et la rencontre qu’elle a eue avec Diego Rivera.

Il a été révélé que la rencontre entre l’actrice et le peintre s’est produite grâce à un ami commun, un architecte travaillant sur un projet pour la maison de L’ananas. C’est l’architecte qui a introduit Sylvie à Diego Rivera, qui a égalé dès la première minute.

Après une longue et agréable conversation, le muraliste a osé dire à l’actrice qu’elle serait une égérie extraordinaire pour un portrait nu, malgré la actrice principale Il a décliné la proposition, mais a avoué qu’il préférait modeler pour quelque chose de plus modeste, car il ne voulait pas déranger ses visiteurs.

Diego Rivera il a accepté ce qui précède et a commencé à peindre. La première actrice a décidé de poser debout malgré la longue journée qui l’attendait et accompagnée d’une robe noire moulante. En redes sociales a révélé que la nuit, elle avait mal aux jambes, mais très heureuse de la compagnie et des discussions du muraliste.

Le jour ouvrable de Rivera a duré trois mois et, à la livraison, Silvia Pinal elle s’étonne de faire partie des atouts d’un peintre de sa stature.

Dans leurs réseaux sociaux, L’ananas a révélé que lorsqu’il a fini de poser sa plus grande préoccupation était le coût qu’un artiste de la stature de Diego Rivera. Son inquiétude a été apaisée par l’artiste lui-même, puisqu’il a décidé de confier son travail à l’actrice.

Le tableau qui porte une robe noire ajustée de Silvia Pinal, a été signé avec la date de 3 novembre 1956.

Où est la peinture de Silvia Pinal maintenant ?

L’affection que l’actrice a cultivée pour ce travail l’a amenée à faire partie de sa carrière. La peinture faisait partie de l’ensemble d’enregistrement de son programme Cas réels de femmes. En plus d’apparaître dans le film 1968.

Cependant, à ce jour, la peinture est exposée dans l’exposition permanente de la Musée d’étude de la maison Diego Rivera, bien que faisant partie de la propriété de la famille Pinal.