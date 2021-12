Silvia Pinal passe Noël isolée, mais « bien et calme » – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

L’actrice mexicaine Silvia Pinal, hospitalisée pour COVID-19, est « bien et calme », ​​a déclaré sa famille, qui a également regretté l’absence de la diva du cinéma aux vacances de décembre.

« Ce Noël nous a fait réfléchir et réaliser à quel point nous avons de la chance d’avoir la présence de ma mère, je veux que vous sachiez qu’elle va bien, qu’elle est calme et qu’elle est plus forte que jamais », a rapporté l’actrice Sylvia Pasquel, fille de Pinal, sur son Instagram.

Pinal, une icône du cinéma et de la télévision, a été admis dans un hôpital privé de Mexico mercredi dernier en raison de complications cardiaques et de COVID-19, qu’il aurait contracté lors d’un événement ce week-end, selon sa fille, la chanteuse Alejandra Guzmán.

La femme, née à Sonora en 1931, était complètement vaccinée, bien qu’elle n’ait pas encore reçu sa troisième dose de rappel.

« Nous avons vraiment besoin de notre diva, mais tout va s’améliorer et nous la récupérerons. Il y a Silvia Pinal depuis un moment, n’en doutez pas ! », a déclaré Pasquel.

Le cas Pinal survient alors que le Mexique est aux prises avec l’arrivée de la variante omicron du coronavirus.

Le pays cumule plus de 3,9 millions de cas et près de 300 000 décès, le quatrième chiffre le plus élevé au monde.

Les descendants de l’actrice, dite « de la dynastie Pinal », ont exprimé dans les réseaux leur tristesse de ne pas l’avoir à ces soirées.