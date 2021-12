« Silvia Pinal pourrait mourir avant la fin de l’année », Mhoni Vidente | Réforme

Décidément, la nouvelle la plus regrettable du jeudi 23 décembre dernier était que la première actrice bien-aimée Silvia Pinal est hospitalisée après un problème de pression et un test positif pour le virus et Mhoni Vidente n’a pas mis longtemps à régler le problème.

Selon Dael Quiroz de Arguende TV, la célèbre diseuse de bonne aventure cubaine a déjà commenté l’état de santé de Doña Silvia Veronica Pinal Hidalgo Âgé de 90 ans, hospitalisé le mercredi 22 décembre dernier.

Selon Quiroz, Mhoni Vidente aurait adressé un avertissement à la famille de la grande actrice et productrice, car un rituel de guérison serait nécessaire pour qu’elle se rétablisse.

L’Arguenderito a été direct lorsqu’il a souligné que le Cubain aurait indiqué à la famille que s’ils ne la contactaient pas à cette fin, Silvia Pinal pourrait mourir avant la fin de l’année.

Malgré les nouvelles qui indiquaient l’état grave du chauffeur de Mujer, Casos de la vida real, la famille assure que Silvia Pinal est stable et avec les soins nécessaires à son rétablissement.

Silvia Pasquel a partagé que sa mère avait peut-être été infectée par un caméraman qui est entré dans sa maison avec Covid-19 et quelques jours plus tard, ils ont signalé la découverte ; cependant, le célèbre avait été testé négatif pour le virus.

Plus tard, Pinal aurait été hospitalisée après des problèmes de pression et ce serait après avoir subi le test de routine à l’hôpital qu’elle a finalement été testée positive au Covid-19.

Il a été rapporté que jeudi dernier Alejandra et Luis Enrique Guzmán, enfants mineurs de la première actrice, auraient passé le test Covid-19 depuis qu’ils ont eu des contacts avec leur mère, mais heureusement, ces tests auraient été négatifs. Silvia Pasquel a partagé qu’elle serait mise en quarantaine en cas de doute puisqu’elle avait également des contacts.

Il avait été convenu que l’état de santé de Silvia Pinal C’était si délicat que les médecins avaient demandé à la famille d’être unie et attentionnée et qu’Alejandra, qui était hors de la ville, voyageait rapidement et que Michelle Salas voyagerait pour être avec son arrière-grand-mère.

Un nom devenu plus célèbre que celui de Silvia Pinal hier sur les réseaux sociaux était Adela Micha, qui a commis une forte imprudence en assurant qu’elle était sûrement sur le point de mourir ou serait déjà arrivée et qu’elle pourrait même enregistrer quelque chose pour cette situation puisqu’il partait en vacances pour Noël, de toute évidence, il n’avait pas encore réalisé qu’il était en train d’être enregistré.