Silvia Pinal pourrait quitter l’hôpital le lundi suivant – El Sol de México

L’équipe médicale qui s’occupe de l’actrice Silvia Pinal prévoit que s’il continue avec un état de santé stable, il pourra sortir lundi, puisqu’il est asymptomatique au Covid qui a été diagnostiqué le jeudi 23, lorsqu’il est entré à l’hôpital pour assister à un problème cardiaque.

️ Pourquoi Silvia Pinal a-t-elle été hospitalisée ?

Pinal, 90 ans, a été transportée à l’hôpital par sa famille, ils y ont détecté un arythmie cardiaque, c’est pourquoi elle a été immédiatement admise aux soins intensifs, où ils ont placé un cathéter pour lui donner des médicaments, plus tard on a su qu’elle était positive à Covid et il était isolé.

Deux jours après son hospitalisation, il présente un tableau stable et évolue favorablement, maintenant son oxygénation à 90Les organes tels que le cœur, les reins et les poumons fonctionnent normalement.

« En ce samedi, il n’y a pas de changements, ce sont vos signes et vos organes sont travailler positivement», a rapporté Efigenia Ramos, l’assistante personnelle de Pinal Hidalgo.

Après avoir traversé pour la première fois Bonne nuit Dans un hôpital, Silvia Pinal a été gâtée avec le plat de morue qu’elle a demandé, préparé et apporté à l’hôpital par Efigenia elle-même.

Bien que triste de rester isolée, puisqu’elle ne peut recevoir de visiteurs, elle n’a pas perdu le bonne humeur et le appétit.

Les médecins qui la soignent dans le service covid ont informé les proches que doña Silvia Pinal Il pourrait regagner son domicile, peut-être le lundi 27, puisqu’il dispose du carnet de vaccination complet, auquel on attribue que son corps a répondu positivement au traitement contre le virus.